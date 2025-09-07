Strzelectwo

Bartnik potrójnym mistrzem Polski! 6 medali legionistów

Niedziela, 7 września 2025 r. 19:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We Wrocławiu zakończyły się kilkudniowe mistrzostwa Polski w strzelectwie sportowym. Świetnie spisał się w ich trakcie Tomasz Bartnik, który wywalczył trzy złote medale. Legionista rozpoczął od złota, wraz z Wilhelminą Wośkowiak w konkurencji karabinu pneumatycznego Mix (z 10m). Później zdobył tytuł mistrza Polski w karabinie pneumatycznym, do ostatniej serii niesamowicie rywalizując o wygraną z Wiktorem Sajdakiem - ostatecznie Bartnik uzyskał przewagę 0.4 pkt. Następnego dnia legionista wywalczył złoto w karabinie 3 postawy. Złoty medal w karabinie leżąc (z 50m) wywalczyła Martyna Krzesaj. Nasza kobieca drużyna w tej konkurencji również zdobyła złoto (Martyna Krzesaj, Wilhelmina Wośkowiak oraz Agata Mikitiuk).



Szósty medal dla Legii zdobył Maciej Zygmuntowski - srebro w konkurencji pistolet pneumatyczny (z 10m). Gratulujemy!



Wyniki legionistów:

10m karabin pneumatyczny Mix: 1. Legia Warszawa (Wilhelmina Wośkowiak, Tomasz Bartnik) 628.4

10m karabin pneumatyczny: 1. Tomasz Bartnik, 42. Mikołaj Sobolewski

25m pistolet szybkostrzelny 2x30: 22. Maciej Zygmuntowski

50m karabin 3x20 kobiet: 15. Agata Mikitiuk, 18. Wilhelmina Wośkowiak, 26. Martyna Krzesaj, 31. Arina Starevich, 36. Eliza Koncewicz

50m karabin 3x20: 1. Tomasz Bartnik 463.8 pkt., 27. Mikołaj Sobolewski

50m karabin leżąc: 6. Tomasz Bartnik, 50. Mikołaj Sobolewski

50m karabin leżąc kobiet: 1. Martyna Krzesaj, 5. Wilhelmina Wośkowiak, 10. Agata Mikitiuk, 37. Agnieszka Borkowska, 43. Martyna Bramson

50m karabin leżąc kobiet (drużynowo): 1. Legia Warszawa (Martyna Krzesaj 624.4 pkt., Wilhelmina Wośkowiak 623.5, Agata Mikitiuk 619.4) 1867.3

10m pistolet pneumatyczny: 2. Maciej Zygmuntowski

50m pistolet dowolny: 8. Maciej Zygmuntowski























