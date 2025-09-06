Oficjalnie

Ilja Szkurin odszedł do GKS-u Katowice

Sobota, 6 września 2025 r. 21:06 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ilja Szkurin odszedł z Legii Warszawa. Napastnik przeszedł definitywnie do GKS-u Katowice.









Szkurin trafił do Legii zimą 2025 roku, kiedy zespół pilnie potrzebował napastnika, a wielu kandydatów zostało odrzuconych przez ówczesnego trenera, Goncalo Feio. W Legii zadebiutował w lutym, w przegranym 1-3 spotkaniu z Radomiakiem Radom. Po przyjściu do klubu Edwarda Iordanescu stracił miejsce w składzie, czasami nawet nie łapał się na ławkę rezerwowych. Dwukrotnie nie mógł wspierać drużyny w europejskich pucharach ze względu na problemy z paszportem / uzyskaniem wiz.



Łącznie wystąpił w 25 meczach, w których zdobył 5 bramek.

