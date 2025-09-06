Ilja Szkurin - fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Oficjalnie

Ilja Szkurin odszedł do GKS-u Katowice

Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ilja Szkurin odszedł z Legii Warszawa. Napastnik przeszedł definitywnie do GKS-u Katowice.



Szkurin trafił do Legii zimą 2025 roku, kiedy zespół pilnie potrzebował napastnika, a wielu kandydatów zostało odrzuconych przez ówczesnego trenera, Goncalo Feio. W Legii zadebiutował w lutym, w przegranym 1-3 spotkaniu z Radomiakiem Radom. Po przyjściu do klubu Edwarda Iordanescu stracił miejsce w składzie, czasami nawet nie łapał się na ławkę rezerwowych. Dwukrotnie nie mógł wspierać drużyny w europejskich pucharach ze względu na problemy z paszportem / uzyskaniem wiz.

Łącznie wystąpił w 25 meczach, w których zdobył 5 bramek.


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Adi - 15 minut temu, *.141.136

Amen

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.