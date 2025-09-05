Koszykówka

Terminy październikowych meczów Legii

Piątek, 5 września 2025 r. 13:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

Rozgrywki Orlen Basket Ligi w sezonie 2025/26 rozpoczniemy od rywalizacji mistrza z wicemistrzem Polski - w piątek, 3 października, legioniści w hali na Bemowie zmierzą się ze Startem Lublin, a początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:15. Bezpośrednią transmisję tego meczu będzie można zobaczyć w Polsacie Sport 2. Podobnie zresztą jak dwóch kolejnych ligowych meczów podopiecznych Heiko Rannuli - w Toruniu (12 października) oraz z Czarnymi Słupsk w Warszawie (19 października).



Znamy już dokładne terminy niemal wszystkich październikowych spotkań z udziałem Legii. Niebawem poinformujemy o sprzedaży biletów. Na razie zachęcamy do zakupu karnetów na nasze mecze - te KUPOWAĆ MOŻNA TUTAJ.



Terminy najbliższych meczów Legii:

27.09 (SO) g. 18:45 Legia Warszawa - Trefl Sopot [półfinał Superpucharu, OSiR Bemowo]

28.09 (ND) g. 20:00 Legia Warszawa/Trefl Sopot - Górnik Zamek Książ Wałbrzych/Start Lublin [finał Superpucharu, OSiR Bemowo]

03.10 (PT) g. 20:15 Legia Warszawa - Start Lublin [Polsat Sport 2]

07.10 (WT) g. 18:30 Rytas Wilno - Legia Warszawa [BCL, Twinsbet Arena]

12.10 (ND) g. 12:30 Arriva Polski Cukier Toruń - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]

19.10 (ND) g. 12:30 Legia Warszawa - Energa Czarni Słupsk [Polsat Sport 2]

22.10 (ŚR) g. 18:30 MLP Academics Heidelberg - Legia Warszawa [BCL]

25.10 (SO) Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. - Legia Warszawa

