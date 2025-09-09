Legia w Lidze Konferencji – jakie ma szanse? Sprawdzamy kursy

Wtorek, 9 września 2025 r. 08:14 Woytek

Przed losowaniem fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA Legia Warszawa była najwyżej notowanym polskim klubem – z dorobkiem 31 punktów współczynnika zajęła 6. miejsce w całej stawce i trafiła do pierwszego koszyka. To ostatniego sezonu, gdy „Wojskowi” dotarli aż do ćwierćfinału, gdzie po dwumeczu musieli uznać wyższość Chelsea FC (0-3 i 2-1).











Jak widzą Legię bukmacherzy?



Eksperci Fortuny przygotowali ofertę na zwycięzcę całych rozgrywek. Faworytem jest Crystal Palace FC (kurs 6.00), tuż za nim AC Fiorentina (6.50) i RC Strasbourg (8.00). W dalszej części stawki znajduje się trzech rywali Legii: Szachtar Donieck (10.00), Samsunspor Kulübü (26.00) oraz Sparta Praga (26.00) — wszystkie te drużyny mają niższe kursy niż "Wojskowi", co według bukmacherów oznacza większe szanse na triumf. Legia Warszawa (29.00) plasuje się dalej w zestawieniu, czyli jest traktowana jako zespół o mniejszych szansach na końcowe zwycięstwo. Szanse pozostałych polskich drużyn wyceniane są jeszcze niżej.



Oferta Fortuny na zwycięzcę Ligi Konferencji:

Crystal Palace – 6.00

Fiorentina – 6.50

Strasbourg – 8.00

Szachtar Donieck – 10.00

Rayo Vallecano – 10.00

...

Samsunspor – 26.00

Sparta Praga – 26.00

...

Legia Warszawa – 29.00

Raków Częstochowa – 34.00

Lech Poznań – 34.00

Jagiellonia Białystok – 41.00

...

NK Celje – 150.00

FC Noah – 400.00

Lincoln Red Imps – 500.00



Terminarz Legii w fazie ligowej



02.10, 21:00 – Legia – Samsunspor

23.10, 18:45 – Szachtar Donieck – Legia

06.11, 18:45 – NK Celje – Legia

27.11, 21:00 – Legia – Sparta Praga

11.12, 18:45 – Noah Erywań – Legia

18.12, 21:00 – Legia – Lincoln Red Imps



A Wy jak oceniacie szanse Legii w Lidze Konferencji? Czy „Wojskowi” są w stanie powtórzyć zeszłoroczny sukces i znów dotrzeć do ćwierćfinału – a może nawet dalej?







Artykuł zawiera ofertę i linki afiliacyjne naszego partnera. Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.



