Legia w Lidze Konferencji – jakie ma szanse? Sprawdzamy kursy

Przed losowaniem fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA Legia Warszawa była najwyżej notowanym polskim klubem – z dorobkiem 31 punktów współczynnika zajęła 6. miejsce w całej stawce i trafiła do pierwszego koszyka. To ostatniego sezonu, gdy „Wojskowi” dotarli aż do ćwierćfinału, gdzie po dwumeczu musieli uznać wyższość Chelsea FC (0-3 i 2-1).



Jak widzą Legię bukmacherzy?


Eksperci Fortuny przygotowali ofertę na zwycięzcę całych rozgrywek. Faworytem jest Crystal Palace FC (kurs 6.00), tuż za nim AC Fiorentina (6.50) i RC Strasbourg (8.00). W dalszej części stawki znajduje się trzech rywali Legii: Szachtar Donieck (10.00), Samsunspor Kulübü (26.00) oraz Sparta Praga (26.00) — wszystkie te drużyny mają niższe kursy niż "Wojskowi", co według bukmacherów oznacza większe szanse na triumf. Legia Warszawa (29.00) plasuje się dalej w zestawieniu, czyli jest traktowana jako zespół o mniejszych szansach na końcowe zwycięstwo. Szanse pozostałych polskich drużyn wyceniane są jeszcze niżej.

FORTUNA: ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH

Oferta Fortuny na zwycięzcę Ligi Konferencji:
Crystal Palace – 6.00
Fiorentina – 6.50
Strasbourg – 8.00
Szachtar Donieck – 10.00
Rayo Vallecano – 10.00
...
Samsunspor – 26.00
Sparta Praga – 26.00
...
Legia Warszawa – 29.00
Raków Częstochowa – 34.00
Lech Poznań – 34.00
Jagiellonia Białystok – 41.00
...
NK Celje – 150.00
FC Noah – 400.00
Lincoln Red Imps – 500.00

Terminarz Legii w fazie ligowej


02.10, 21:00 – Legia – Samsunspor
23.10, 18:45 – Szachtar Donieck – Legia
06.11, 18:45 – NK Celje – Legia
27.11, 21:00 – Legia – Sparta Praga
11.12, 18:45 – Noah Erywań – Legia
18.12, 21:00 – Legia – Lincoln Red Imps

A Wy jak oceniacie szanse Legii w Lidze Konferencji? Czy „Wojskowi” są w stanie powtórzyć zeszłoroczny sukces i znów dotrzeć do ćwierćfinału – a może nawet dalej?

