Plus sierpnia: Kacper Tobiasz

Poniedziałek, 8 września 2025 r. 09:16 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W sierpniu Legia Warszawa rozegrała aż 8 spotkań. Legioniści nie potrafili utrzymać równej formy i skończyli te 31 dni z bilansem 3 zwycięstw, 2 remisów oraz 3 porażek. Najwięcej plusów od naszej redakcji w tym miesiącu otrzymał bramkarz warszawskiego klubu, Kacper Tobiasz.



Połowa z tych meczów miała miejsce w ramach rozgrywek ligowych, jednak legioniści zdołali zdobyć w nich zaledwie 4 punkty - wygrywając w ostatnich minutach z GKS-em Katowice (3-1), bezbramkowo remisując z Arką Gdynia oraz przegrywając z Wisłą Płock (0-1) i Cracovią (1-2). Nierówną dyspozycję podopieczni trenera Edwarda Iordanescu utrzymywali także w rozgrywkach europejskich. "Wojskowi" boleśnie przegrali na Cyprze w 3. rundzie el. Ligi Europy z AEK-iem Larnaka (1-4) i choć udało im się wygrać w rewanżu, wynik 2-1 nie wystarczył do odwrócenia losów dwumeczu. Odwrotnie było w fazie play-off kwalifikacji do Ligi Konferencji - Legia pokonała w pierwszym meczu Hibernian FC (2-1), ale na swoim stadionie niespodziewanie przegrała w regulaminowym czasie gry, lecz golem w doliczonym czasie gry doprowadziła do dogrywki i ostatecznie wywalczyła awans do fazy ligowej tych rozgrywek.



