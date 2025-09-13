AZS UŚ Katowice 5-1 Legia Warszawa
W meczu 4. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała z AZS UŚ Katowice 1-5. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Kolejne spotkanie rozegrają 27 września o godz. 16 z Rekordem Bielsko-Biała. To druga porażka zawodników Legii w sezonie, którzy po raz kolejny musieli radzić sobie bez pauzującego za czerwoną kartkę pierwszego bramkarza, Tomasza Warszawskiego.
AZS UŚ Katowice 5-1 (1-0) Legia Warszawa
1-0 - 10:44 Artur Popławski
2-0 - 30:39 Michał Kubik
2-1 - 31:07 Henri Alamikkotervo
3-1 - 36:52 Mateusz Mrowiec
4-1 - 38:29 Serhij Łapa
5-1 - 39:58 Jehenij Kozłow
AZS: 1. Jewhenij Kozłow, 5. Tomasz Lutecki, 16. Mateusz Matlęga, 10. Dominik Śmiałkowski, 92. Serhij Łapa
rezerwa: 50. Paweł Mieszczanin, 4. Artur Popławski, 7. Dominik Środa, 9. Mateusz Mrowiec, 20. Dominik Wilk, 21. Bartłomiej Twarkowski, 23. Michał Kubik
Legia: 18. Michał Sobków, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 20. Władysław Tkaczenko, 25. Jarosław Żmijewskij
rezerwa: 99. Mateusz Majewski, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 15. Andres Castaneda, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori
