Wyniki 4. kolejki Ekstraklasy
W weekend rozegrano mecze 4. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl, ale kilka zespołów ma tyle samo punktów. Legia zajmuje aktualnie 9. miejsce.
4. kolejka:
AZS UŚ Katowice 5-1 Legia Warszawa
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 4-3 Futsal Leszno
Rekord Bielsko-Biała 4-4 Futsal Świecie
Eurobus Przemyśl 7-0 BSF Bochnia
Widzew Łódź 0-6 Constract Lubawa
Red Dragons Pniewy 4-3 Ruch Chorzów Futsal
Dreman Opole Komprachcice 6-4 Śląsk Wrocław
Piast Gliwice - FC Toruń (przełożony)
