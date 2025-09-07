Eurobasket: Polska w ćwierćfinale! Występ Pluty

Niedziela, 7 września 2025 r. 13:20 Fumen, źródło: Legionisci.com

Reprezentacja Polski wygrała 80-72 z Bośnią i Hercegowiną w 1/8 finału Eurobasketu. I choć pierwsza część spotkania była pod dyktando rywali, to ostatecznie biało-czerwoni wywalczyli awans do ćwierćfinału. Andrzej Pluta rozpoczął mecz na ławce, ale ostatecznie rozegrał niespełna 23 minuty. W tym czasie zdobył 9 pkt. (50% skuteczności z gry), zebrał dwie piłki oraz zaliczył trzy asysty.



Rywalem Polaków w walce o półfinał będą Turcy. Spotkanie odbędzie się 9 września (wtorek) w Rydze.

