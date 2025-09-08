Boks

Wyniki legionistów na MŚ w Liverpoolu

Poniedziałek, 8 września 2025 r.

Niestety bardzo krótko trwała przygoda pięściarzy Klubu Bokserskiego Legia Warszawa na mistrzostwach Świata w Liverpoolu. Trzej legioniści zakończyli udział w zawodach w pierwszej rundzie. Jako pierwszy do ringu wyszedł Paweł Sulęcki, który w kat. -70kg mierzył się z Chia-Wei Kanem z Tajwanu. Rywal w pierwszych dwóch rundach uzyskał minimalną przewagę, ale później cały czas klinczował, grając na czas, by tylko Sulęcki nie zdołał przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Walkę można obejrzeć TUTAJ.



Nikolas Pawlik w niedzielę koło południa mierzył się w kat. -55kg z Chińczykiem, Chuangiem Liu. Niestety przeciwnik wyraźnie dominował przez całą walkę, zadając więcej ciosów, w dodatku mocniejszych. Walkę można obejrzeć TUTAJ.



W niedzielę wieczorem Bartłomiej Rośkowicz walczył w kat. -65kg z Finem, Ismailem Umarem. Legionista niestety przez dwie pierwsze rundy zadawał zdecydowanie zbyt mało ciosów, przez co przed trzecią rundą przegrywał dwoma punktami na kartach sędziów. Także w trzeciej rundzie mający większy zasięg ramion czarnoskóry Fin, kontrolował przebieg walki, powiększając nawet swoją przewagę. Sędziowie nie mieli wątpliwości - jednogłośnie zdecydowali o wygranej Umara. Ta walka do obejrzenia TUTAJ.



Na MŚ startowali także trzej pięściarze, którzy na co dzień trenują w innych klubach, a w Legii występują jedynie w Polskiej Lidze Boksu.

Nikodem Kozak przegrał w kat. z . Walka do obejrzenia TUTAJ.

Oskar Kopera w kat. +90kg przegrał na punkty (2:3) z Irańczykiem Amirem Esmaeili Vandaei, odrabiając część strat w trzeciej rundzie. Walka do obejrzenia TUTAJ.

Adam Tutak w kat. -90kg wygrał pierwszą walkę z Choudhary Harshem z Indii. Polak choć przegrywał na punkty, ostatecznie lewym sierpowym znokautował rywala i awansował do 1/8 finału. Walka do obejrzenia TUTAJ. Dziś powalczy o ćwierćfinał z Irańczykiem Amirrezą Malekhatabi.









