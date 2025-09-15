Wyniki 2. kolejki 1. ligi
W weekend rozegrano mecze 2. kolejki 1. ligi rugby. Legia przegrała wysoko ze Spartą Jarocin i nadal ma na swoim koncie 0 punktów. Legioniści zajmują obecnie przedostatnie miejsce w tabeli. Prowadzi Sparta, ale Hegemon również ma komplet punktów.
2. kolejka:
Wataha Zielona Góra 14-65 (0-34) Rugby Wrocław
RKS Skra Warszawa 12-33 (7-19) Hegemon Mysłowice
Arka Rumia 5-29 (5-0) Posnania Rugby Club
Legia Warszawa 14-58 (14-29) Sparta Jarocin
