Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Walki stulecia (317)

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W listopadzie 2017 roku SQN wydał książkę Andrzeja Kostyry pt. "Walki stulecia. Bohaterowie wielkiego boksu". Jesienią 2024 wyszła druga edycja tejże publikacji, ze zmienioną okładką. Autor przytacza legendarne pojedynki, najsłynniejszych pięściarzy i niezwykłe historie ze światowych ringów.



 


Większość książki zajmują opowieści nt. największych bokserskich walk na świecie. Jeden z rozdziałów - "Śmierć unosiła się nad ringiem" - poświęcony został byłemu pięściarzowi Legii, Andrzejowi Gołocie, który w latach 90. był naszą nadzieją na światowych ringach. Wówczas cała Polska czekała na walki Gołoty z najlepszymi na świecie.


"Z tysięcy bokserskich walk - zarówno amatorskich, jak i zawodowych - które oglądałem i komentowałem, żadna nie zapadła mi tak głęboko w pamięć jak drugi pojedynek Andrzej Gołota - Riddick Bowe w Atlantic City 14 grudnia 1996 roku. Pierwszy i jedyny raz w karierze dziennikarskiej byłem tak zdenerwowany, że po walce miałem kłopoty z odczytaniem własnych notatek, które robiłem w przerwach pojedynku - tak drżały mi ręce. Gołota był już wtedy sławny. Jego pierwszy pojedynek z Bowe'em w Madison Square Garden 11 lipca 1996 roku zakończył się największą bokserską bójką XX wieku, pokazywaną przez wszystkie telewizje świata. Andrew walczył fenomenalnie, wyglądał na najlepszego wówczas boksera na świecie w wadze ciężkiej (...) " - czytamy.


Autor przytacza przebieg zarówno pierwszej, jak i drugiej walki z Bowe'em, a także starcie z Mikem Tysonem. "Wydawało się, że przełamał kryzys, bo kilka razy mocno trafił Tysona, ale... zrezygnował z walki. Al Certo próbował jeszcze wcisnąć mu ochraniacz do ust, zachęcał, by nie odpuszczał, ale Andrew go nie słuchał. Zamiast stanąć do trzeciej rundy opuścił ring obrzucany popcornem, oblewany sokiem pomidorowym i piwem. Było to upokarzające doświadczenie nie tylko dla Gołoty, ale i wszystkich Polaków, wierzyliśmy bowiem, że nasz mistrz ujarzmi 'Bestię'" - pisze Kostyra.

W kolejnym rozdziale znajdziemy jeszcze co nieco na temat walki Polaków - Andrzeja Adamka i Andrzeja Gołoty, którzy 21 maja 2005 roku mierzyli się w hali United Center w Chicago o mistrzostwo świata. Gołota w wadze ciężkiej toczył pojedynek z Lamonem Brewsterem. "No i wyszedł Gołota. Brewster rzucił się na niego jak dzik, trzy razy posłał na deski, sponiewierał jak wielką szmacianą lalkę i w 50. sekundzie było po walce" - czytamy.


Tytuł: Walki stulecia. Bohaterowie wielkiego boksu
Autor: Andrzej Kostyra
Wydawnictwo: SQN
Rok wydania: 2017 (II wydanie: 2024)
Liczba stron: 352 (II wydanie: 400)

Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.





