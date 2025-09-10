Bajkowe graffiti w przychodni w Węgrowie

Środa, 10 września 2025 r. 09:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend Dobrzy Ludzie intensywnie pracowali w przychodni dla dzieci Szpitala w Węgrowie, gdzie na odnowionych wcześniej ścianach namalowali kolejne bajkowe graffiti z legijnymi akcentami. "Bohaterowie Psiego Patrolu będą czuwać nad małymi pacjentami w gabinecie, a słynne Pingwiny i Minionki będą mieć oko na to, co dzieje się w poczekalniach. Dziękujemy za pomoc i jak zawsze mile spędzony czas Węgrowskim Legionistom" - relacjonują Dobrzy Ludzie.





