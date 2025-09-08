Alfarela zgłoszony do Ekstraklasy, Kun do rezerw

Poniedziałek, 8 września 2025 r. 18:55 źródło: 90minut.pl / Legionisci.com

Migouel Alfarela po kilku dniach od wyrejestrowania został ponownie zgłoszony przez Legię Warszawa do rozgrywek Ekstraklasy. Z kolei Patryk Kun, który był blisko transferu do Bruk-Betu Nieciecza, został zgłoszony do rozgrywek III ligi w barwach Legii II Warszawa.









Wg informacji Piłki Nożnej, Kun rozmawiał do Bruk-Betem, na razie jednak transfer nie został potwierdzony i nie wiadomo, czy ostatecznie dojdzie do skutku. Kluby mają czas na rejestrację nowych zawodników dziś do północy.

