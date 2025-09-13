Zapowiedź meczu

Kto wyjdzie z ligowego dołka?

Sobota, 13 września 2025 r. 19:00 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę na własnym stadionie Legia podejmie Radomiaka Radom. Obydwie drużyny ostatnio zawodzą w lidze. Legioniści przegrali w dwóch ostatnich kolejkach, natomiast Radomiak nie wygrał od czterech meczów. W ostatnim czasie na Łazienkowskiej działo się sporo. W ciągu dwóch tygodni do drużyny dołączyło aż czterech nowych zawodników, z których każdy ma potencjał na grę w wyjściowej jedenastce.





Dwie porażki z rzędu

Legia obecnie notuje niezbyt dobrą formę w lidze. W dwóch ostatnich meczach stołeczna drużyna nie zdobyła żadnego punktu, ponosząc dwie wyjazdowe porażki - z Wisłą Płock (0-1) i Cracovią (1-2). To uniemożliwiło podgonienie ligowych przeciwników w tabeli. Wobec tego, przed najbliższą kolejką "Wojskowi" plasują się na odległej 12. pozycji w tabeli, chociaż trzeba pamiętać, że mają jeszcze w zanadrzu dwa zaległe spotkania. Przez ostatnie dwa tygodnie Legia wreszcie mogła nieco odpocząć i przygotować się w spokoju do do kolejnej fazy sezonu. Latem - z racji na eliminacje europejskich pucharów - czasu wolnego miała jak na lekarstwo. Wspominał również o tym Edward Iordănescu na jednej z konferencji prasowych.





- Teraz czas trochę odpocząć, bo za nami dwa i pół szalonego miesiąca: mnóstwo meczów, dużo podróży, odejścia piłkarzy, przyjścia nowych. Ważne jest, żebyśmy wprowadzili nowych zawodników i po przerwie wrócili dużo silniejsi - mówił szkoleniowiec.





Nowe twarze

Można więc spodziewać się, że po przerwie na mecze reprezentacji narodowych zobaczymy nieco odmienioną drużynę. Nie tylko z racji tego, że piłkarze wreszcie mogli się zregenerować, lecz również ze względu na intensywne okno transferowe. Letnie zakupy były na swój sposób szalone. Kibice na pewno nie mogą doczekać się aż zobaczą na boisku nowych graczy, a szczególnie Kacpra Urbańskiego, po którym wszyscy dużo sobie obiecują. Oprócz niego w najbliższej kolejce niewykluczone są debiuty innych ciekawych zawodników - Kamila Piątkowskiego, Antonio Čolaka czy Noah Weisshaupta. Wszystko to sprawia, że mecz z Radomiakiem zapowiada się jeszcze bardziej interesująco.





Wiadomym jest, że jeżeli nowi gracze przychodzą, to ktoś musi również odejść. Kilka dni temu sfinalizowano transfer Ilji Szkurina do GKS-u Katowice. Białorusin nie znalazł uznania w oczach trenera. Nawet wobec kontuzji Jean-Pierre'a Nsame szkoleniowiec nie widział dla niego większej szansy na grę i wolał sprowadzić innego napastnika. Szkurin w sumie rozegrał dla warszawskiego klubu 25 oficjalnych meczów, strzelając w nich pięć goli.





Wyjaśniła się także przyszłość Patryka Kuna i Migouela Alfareli, którzy nie byli ostatnio pierwszoplanowymi postaciami. Ten drugi przed kilkoma dniami podpisał trzyletni kontrakt z Arisem Saloniki. Jego pobyt przy Łazienkowskiej nie był udany. W rozegranych 33 meczach strzelił zaledwie dwa gole. Alfarela nie czuł się dobrze za czasów trenera Iordănescu. Francuz chciał grać częściej i to na pozycji napastnika, co w Legii nie było mu dane. W jego miejsce Legia najprawdopodobniej sprowadzi nowego napastnika do rywalizacji z Miletą Rajoviciem i Antonio Čolakiem. Z kolei Patryk Kun jest aktualnie dopiero trzeci na liście lewych obrońców, dlatego praktycznie nie ma żadnych szans na regularną grę. Był o krok od przenosin do Bruk-Bet Niecieczy - ostatecznie nic z tego jednak nie wyszło.





Ostatnie mecze z Radomiakiem:

17.03.2023 - Radomiak 0-2 Legia (Ekstraklasa - 25. kolejka)

05.11.2023 - Radomiak 0-1 Legia (Ekstraklasa - 14. kolejka)

05.05.2024 - Legia 0-3 Radomiak (Ekstraklasa - 31. kolejka)

18.08.2024 - Legia 4-1 Radomiak (Ekstraklasa - 5. kolejka)

22.02.2025 - Radomiak 3-1 Legia (Ekstraklasa - 22. kolejka)





Historycznie Legia gra z Radomiakiem w kratkę, jednak "Wojskowi" mają z tym klubem rachunki do wyrównania. W tym roku obydwie drużyny zmierzyły się ze sobą w meczu 22. kolejki Ekstraklasy poprzedniego sezonu i wówczas to górą niespodzianie byli piłkarze z Radomia, którzy wygrali u siebie 3-1. Wtedy to jako pierwsi na prowadzenie wyszli co prawda legioniści, ale potem na boisku rządzili tylko i wyłącznie przeciwnicy. Ta przegrana nie była jednak tak bardzo upokarzająca jak przedostatnia wizyta Radomiaka na Łazienkowskiej. W maju 2024 roku przyjezdni strzelili Legii po przerwie trzy gole, pokonując gospodarzy 3-0. Te porażki były jedynymi Legii, jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie pięć spotkań z radomskim zespołem.





Spadek formy

Radomiak w meczu z Legią postara się odwrócić złą kartę. Najbliższy rywal Legii nie wygrał w lidze od ponad miesiąca, na co składają się w sumie cztery ostatnie kolejki. Na początku sierpnia Radomiak przegrał aż 0-3 z Koroną Kielce, potem 1-2 z Jagiellonią, zremisował z Bruk-Bet Niecieczą i ostatnio uległ GKS-owi Katowice. Takie rezultaty na pewno są rozczarowujące dla trenera i całej drużyny, gdyż początek rozgrywek był dla najbliższego rywala Legii całkiem udany. Gracze prowadzeni przez João Henriquesa wygrali na początek aż 5-1 z Pogonią Szczecin, a niebawem równie wysoko, bo 3-1, ograli wyżej notowany Raków Częstochowa. Duży udział w tych zwycięstwach miał m.in. Jan Grzesik, który w tym sezonie jest najskuteczniejszym graczem w zespole Radomiaka. 30-latek wpisał się na listę strzelców już cztery razy, chociaż w dwóch ostatnich starciach nie udało już mu się pokonać bramkarza rywali. Oprócz niego dobrze spisuje się Maurides. Brazylijczyk do tej pory strzelił trzy gole. 31-letni napastnik podpisał kontrakt z Radomiakiem w lipcu i jest to dla niego powrót do tego klubu po trzech latach.





Doświadczony snajper jest jednym z letnich zakupów radomskiego klubu. Oprócz niego do drużyny trafili zawodnicy z uznanych europejskich marek np. Ibrahima Camará z Boavisty, Romário Baró z FC Porto czy Josh Wilson-Esbrand, który został wypożyczony z Manchesteru City. Ten ostatni gra na co dzień na lewej obronie, a jego transfer do Ekstraklasy jest jednym z zaskoczeń i tak szalonego letniego okna transferowego w polskiej lidze. 22-latek ma na swoim koncie bowiem grę w Lidze Mistrzów w sezonie 2022/23, gdy reprezentując barwy Manchesteru City dostał szansę gry w wygranych starciach przeciwko FC Kopenhaga i Sevilla FC.





Gdzie obejrzeć?

Mecz 8. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Radomiak Radom odbędzie się w niedzielę, 14 września o godz. 14:45. Transmisja w Canal+ Sport 3. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.





Przewidywany skład

