fot. Woytek / Legionisci.com
12-15.09: Weekendowy rozkład jazdy

Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę po dwutygodniowej przerwie wracamy na trybuny - na mecz przyjaźni z Radomiakiem. Dzień wcześniej wyjazdowy mecz w Katowicach zagrają futsaliści, a rugbiści Legii zagrają w porze meczu przy Ł3 I-ligowe spotkanie ze Spartą Jarocin. Koszykarze Legii w niedzielę i poniedziałek zagrają w Toruniu dwie gry kontrolne, w tym z zespołem niemieckiej Bundesligi - Würzburg Baskets.



 


W sobotę, 13 września o godzinie 15:30 odbędzie się prezentacja koszykarskiej Legii Warszawa na sezon 2025/26. Ta będzie miała miejsce w Galerii Młociny - zapraszamy! 


Rozkład jazdy:
12.09 g. 20:00 FC Eindhoven - FC Den Haag
13.09 g. 14:00 Rekord Bielsko-Biała - Zagłębie Sosonwiec
13.09 g. 16:00 Legionistki Warszawa - Unia Lublin [I liga, LTC]
13.09 g. 16:00 AZS UŚ Katowice - Legia Warszawa [futsal]
13.09 g. 16:00 Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Maz.
13.09 g. 17:00 Warta Sieradz - Legia II Warszawa
14.09 g. 14:45 Legia Warszawa - Radomiak Radom
14.09 g. 15:00 Legia Warszawa - Sparta Jarocin [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11]
14.09 g. 18:30 Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa [kosz, sparing, Arena Toruń]
15.09 g. 16:30 Legia Warszawa - Würzburg Baskets [kosz, sparing, Arena Toruń]




