19-22.09: Weekendowy rozkład jazdy

Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę fani Legii pojadą na wyjazdowy mecz z Rakowem. W niedzielę na 15:00 zapraszamy gorąco na Ł3 na mecz przyjaźni pomiędzy naszymi rezerwami a Olimpią Elbląg. Do dyspozycji kibiców będzie Żyleta oraz trybuna Deyny. Koszykarze Legii udadzą się do Estonii na dwa ostatnie przedsezonowe sparingi. W sobotę Legię czeka mecz z Japończykami w Tallinie, dwa dni później zagrają w Tartu.



 



W Toruniu odbędzie się mecz Polskiej Ligi Boksu pomiędzy KB Legia i Golden Team Nowy Sącz.


Rozkład jazdy:

19.09 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Świt Szczecin

19.09 g. 18:00 Resovia - Legionistki Warszawa [I liga, piłka nożna kobiet]
19.09 g. 20:00 FC Den Haag - Almere City FC

20.09 g. 11:45 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [amp futbol, Bydgoszcz]
20.09 g. 12:15 Radomiak Radom - Piast Gliwice

20.09 g. 18:00 Legionistki II - Zamłynie Radom [piłka nożna kobiet, III liga][LTC 7]
20.09 g. 18:00 Legia Warszawa - Yohohama B-Corsairs [kosz, sparing, hala TalTech w Tallinie]

20.09 g. 18:15 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa [amp futbol, Bydgoszcz]

20.09 g. 19:00 HydroTruck Radom - Profbud Legia II Warszawa [kosz, hala ZSB, Radom]
20.09 g. 20:15 Raków Częstochowa - Legia Warszawa

21.09 g. 13:20 Wisła Kraków - Legia Warszawa [amp futbol, Bydgoszcz]
21.09 g. 15:00 Legia II Warszawa - Olimpia Elbląg [ul. Łazienkowska 3]
22.09 g. 18:00 Tartu Ülikool Maks & Moorits - Legia Warszawa [kosz, sparing, hala Tartu Ülikooli w Tartu]


Turniej CLJ w kosza (Radom, ul. Kolberga 5):
19.09 g. 10:30 Profbud Legia Warszawa - AZS KU Politechniki Opolskiej
19.09 g. 14:30 Profbud Legia Warszawa - Twarde Pierniki Toruń
20.09 g. 11:30 Profbud Legia Warszawa - Akademia Koszykówki HydroTruck Radom
21.09 g. 09:30 Energa AK Trefl Sopot - Profbud Legia Warszawa


Młodzież:

20.09 g. 11:00 Legia U9 - Talent Warszawa 17 [ul. Łazienkowska 3]

20.09 g. 11:00 Legia U8 - Wicher Kobyłka 18 [ul. Łazienkowska 3]

20.09 g. 11:00 Legia U7 - KS Łomianki 19 [ul. Łazienkowska 3]

20.09 g. 12:00 Legia U19 - Zagłębie Lubin 07/8 [CLJ U19][LTC 8]

20.09 g. 12:00 Marcovia Marki 13 - Legia U13 [Marki, ul. Wspólna 12] 

20.09 g. 12:00 Resovia Rzeszów 09 - Legia U17 [CLJ U17][Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22] 

20.09 g. 12:30 AKS SMS Grot Łódź 11 - Legia U15 [CLJ U15][Łódź, ul. Milionowa 12] 

20.09 g. 13:00 Legia U10 - Znicz Pruszków 16  [ul. Łazienkowska 3]

20.09 g. 13:00 Legia U11 - RKS Ursus 15 [ul. Łazienkowska 3]

20.09 g. 13:00 AP EsKadra Warszawa 08 - Legia LSS U18 [ul. Strażacka 121]

20.09 g. 14:15 KS L.A.S. '14 - Legia U11 [ul. Halna 20] 

20.09 g. 15:00 Legia U12 - Jeziorka Prażmów '14 [ul. Łazienkowska 3]

20.09 g. 16:30 RKS Ursus '11 - Legia U14 [Ekstraliga U15][ul. Sosnkowskiego 3] 

20.09 g. 19:00 Legia LSS U15 - Olimpia Warszawa '11 [ul. Łazienkowska 3]

21.09 g. 9:30 Legia LSS U17 - SEMP II Ursynów '09 [LTC 6]

21.09 g. 14:30 Legia LSS U12 - KS A2R Warszawa '14 [ul. Łazienkowska 3]

21.09 g. 16:00 Legionistki U18 - Mazovia Grodzisk Maz. 08/9 [LTC 6]

21.09 g. 16:30 Legia LSS U14 - AS Milan Sport '12 [ul. Łazienkowska 3]





