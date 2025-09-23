REKLAMA
23-25.09: Rozkład jazdy

Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W środę o 21:00 zaległe spotkanie przy Ł3 rozegrają piłkarze Legii z Jagiellonią. Białostoczanie do stolicy przyjadą autokarami. Wcześniej, o 12:30 w LTC rozpocznie się mecz Pucharu Polski, w którym III-ligowe rezerwy Legii, jako zwycięzca PP na szczeblu wojewódzkim z poprzedniego sezonu, zmierzą się z Górnikiem Zabrze. W czwartek o 17:00 na stadionie Hutnika Warszawa odbędzie się finał Mazowieckiego Pucharu Polski Kobiet, w którym drugi zespół Legionistek zmierzy się z Diamonds Academy.



 



Rozkład jazdy:


24.09 g. 12:30 Legia II Warszawa - Górnik Zabrze [PP][LTC 8]
24.09 g. 21:00 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

25.09 g. 17:00 Legionistki II Warszawa - Diamonds Academy [piłka nożna kobiet,PP, ul. Marymoncka 42]
25.09 g. 17:30 Radomiak Radom - Zagłębie Lubin


Młodzież:

23.09 g. 17:00 Legia LSS U18 - Delta Warszawa 2008 [LTC]

24.09 g. 17:00 ZWAR II Międzylesie '12 - Legia LSS U14  [ul. Pożaryskiego 10]

25.09 g. 19:00 Legia LSS U15 - Hutnik Warszawa '11 [LTC 7]




