23-25.09: Rozkład jazdy
W środę o 21:00 zaległe spotkanie przy Ł3 rozegrają piłkarze Legii z Jagiellonią. Białostoczanie do stolicy przyjadą autokarami. Wcześniej, o 12:30 w LTC rozpocznie się mecz Pucharu Polski, w którym III-ligowe rezerwy Legii, jako zwycięzca PP na szczeblu wojewódzkim z poprzedniego sezonu, zmierzą się z Górnikiem Zabrze. W czwartek o 17:00 na stadionie Hutnika Warszawa odbędzie się finał Mazowieckiego Pucharu Polski Kobiet, w którym drugi zespół Legionistek zmierzy się z Diamonds Academy.
Rozkład jazdy:
24.09 g. 12:30 Legia II Warszawa - Górnik Zabrze [PP][LTC 8]
24.09 g. 21:00 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok
25.09 g. 17:00 Legionistki II Warszawa - Diamonds Academy [piłka nożna kobiet,PP, ul. Marymoncka 42]
25.09 g. 17:30 Radomiak Radom - Zagłębie Lubin
Młodzież:
23.09 g. 17:00 Legia LSS U18 - Delta Warszawa 2008 [LTC]
24.09 g. 17:00 ZWAR II Międzylesie '12 - Legia LSS U14 [ul. Pożaryskiego 10]
25.09 g. 19:00 Legia LSS U15 - Hutnik Warszawa '11 [LTC 7]
