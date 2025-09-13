I liga: Legionistki Warszawa 1-0 Unia Lublin
Legionistki Warszawa wygrały piąte spotkanie w obecnym sezonie - dziś wygrały w LTC z Unią Lublin 1-0. Bramkę na wagę trzech punktów zdobyła kwadrand przed końcem Marta Kazanecka. Legia z kompletem punktów jest liderem rozgrywek I ligi. Za tydzień legionistki czeka wyjazdowe spotkanie z wiceliderem, Resovią (piątek, g. 18:00).
I liga: Legionistki Warszawa 1-0 (0-0) KKP Unia Lublin
1-0 76 min. Marta Kazanecka
Legionistki: Nowak - Grosicka, Kurzelowska, Prochowska (k), Kośmińska, Materek, Bużan, Litwiniec, Drożyńska, Nestorowicz, Kazanecka.