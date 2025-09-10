Boks
Tablica Kazimierza Szczerby w Alei Olimpijczyków i Mistrzów Sportu
Bodziach, źródło: Legionisci.com
W piątek, 6 września na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szelmecie odsłonięto kolejne tablice pamięci w Alei Olimpijczyków i Mistrzów Sportu. Jedna z nich poświęcona została byłemu pięściarzowi Legii Warszawa, Kazimierzowi Szczerbie, dwukrotnemu brązowemu medaliście Igrzysk Olimpijskich i wielokrotnemu mistrzowi Polski.
W jego imieniu gwiazdę odsłonił prezes Klubu Bokserskiego Legia, Robert Mateusiak.