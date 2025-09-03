REKLAMA
Młodzież: mecze wtorkowe i środowe

Raffi, źródło: Legionisci.com

Legia U16 pokonała 7-1 Deltę Warszawa w Ekstralidze U17. Legia U14 zremisowała 3-3 Z Drukarzem Warszawa w Ekstralidze U15. Zespół LSS U14 mimo prowadzenia do przerwy uległ 2-5 Jedności Żabieniec 2012 w meczu 1 ligi okręgowej U14.



Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Legia U16 7-1 (3-0) Delta Warszawa '09

Gole:

1-0 4 min. Adrian Pućka  (as. Filip Kwiecień)

2-0 12 min. Adrian Pućka b.a.

3-0 18 min. Filip Kwiecień (as. Aleks Rzepkowski)

4-0 55 min. Aleks Szybalski (as. Mikołaj Maćkowiak)

5-0 61 min. Aleksander Badowski (as. Aleks Szybalski)

5-1 78 min. Radosław Król (głową)

6-1 83 min. Xavier Dąbkowski (as. Mateusz Pawłowski)

7-1 87 min. Kacper Kwiatkowski (as. Filip Reszka)


Strzały (celne) - II połowa: Legia  11(6) - Delta 2(1)


Legia: Stanisław Kwiatkowski - Oskar Putrzyński, Mikołaj Maćkowiak (75' Olivier Pruszyński),  Igor Lechecki (75' Artur Szmyt) - Aleks Rzepkowski (65' Jan Szybicki), Xavier Dąbkowski, Aleksander Badowski, Szymon Siekaniec (46' Aleks Szybalski [11]) - Bartosz Przybyłko (60' Filip Reszka [11]), Adrian Pućka, Filip Kwiecień (75' Kacper Kwiatkowski [11])

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski i Łukasz Turzyniecki


Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Drukarz Warszawa U15 3-3 (2-2) Legia U14

Gole:

0-1 12 min. Karol Szczepek  (as. Klaudiusz Półtorak)

0-2 24 min. Bartłomiej Cząstka b.a.

1-2 38 min. Igor Bojanowicz (karny po faulu  Kruka)

2-2 40+1 min. Jan Chorąży

2-3 53 min. Mikołaj Ćwikilewicz (as. Aleksander Rybka)

3-3 65 min. Paweł Nowak


Strzały (celne): Drukarz 13 (10) - Legia 21 (14)


Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Michał Har, Jakub Kruk, Stanisław Głębowski [11], Aleksander Kocot, Mikołaj Ćwikilewicz [11], Oskar Jasiński, Karol Szczepek, Aleksander Rybka, Klaudiusz Półtorak, Bartłomiej Cząstka, Krzysztof Opanowski, Ignacy Silski, Oskar Marzec, Łukasz Stankiewicz, Natan Turniak, Mateusz Krzyczmonik, Karol Grzyb

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza


Legia U14 (wspomagana - wobec absencji Staronia, Matusiewicza oraz Smoły - przez 2 starszych kolegów) po zaciętym meczu zremisowała 3-3 z Drukarzem Warszawa.


I liga warszawska U14 (2012 i mł.): Legia LSS U14 2-5 (2-1) Jedność Żabieniec 2012

Gole:

1-0 21 min. Daniił Liauszuk

2-0 27 min. Mikołaj Dmitrowicz

2-1 31  min. Jakub Lewandowski

2-2 48 min. Miłosz Tokarski

2-3 58 min. Miłosz Tokarski

2-4 63 min. Bruno Drozdowski

2-5 74 min. Jan Falak


Legia Soccer Schools: Aleksander Zaremba [13] - Szymon Sawa, Antoni Brociek, Jakub Opieczyński (Kpt), Daniil Liaushuk, Mikołaj Dmitrowicz, Hugo Tatarnikov, Marcel Stępniak, Michał Walczuk, Ksawery Płachecki, Aleksander Pyzel oraz: Franciszek Faryniarz, Filip Bryja, Jakub Bujalski [13], Maciej Dziankowski, Paweł Pacuła 
Trener: Patryk Sadowski, II trener: Kamil Kaźmierski




tagi:
