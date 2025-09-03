Młodzież: mecze wtorkowe i środowe
Legia U16 pokonała 7-1 Deltę Warszawa w Ekstralidze U17. Legia U14 zremisowała 3-3 Z Drukarzem Warszawa w Ekstralidze U15. Zespół LSS U14 mimo prowadzenia do przerwy uległ 2-5 Jedności Żabieniec 2012 w meczu 1 ligi okręgowej U14.
Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Legia U16 7-1 (3-0) Delta Warszawa '09
Gole:
1-0 4 min. Adrian Pućka (as. Filip Kwiecień)
2-0 12 min. Adrian Pućka b.a.
3-0 18 min. Filip Kwiecień (as. Aleks Rzepkowski)
4-0 55 min. Aleks Szybalski (as. Mikołaj Maćkowiak)
5-0 61 min. Aleksander Badowski (as. Aleks Szybalski)
5-1 78 min. Radosław Król (głową)
6-1 83 min. Xavier Dąbkowski (as. Mateusz Pawłowski)
7-1 87 min. Kacper Kwiatkowski (as. Filip Reszka)
Strzały (celne) - II połowa: Legia 11(6) - Delta 2(1)
Legia: Stanisław Kwiatkowski - Oskar Putrzyński, Mikołaj Maćkowiak (75' Olivier Pruszyński), Igor Lechecki (75' Artur Szmyt) - Aleks Rzepkowski (65' Jan Szybicki), Xavier Dąbkowski, Aleksander Badowski, Szymon Siekaniec (46' Aleks Szybalski [11]) - Bartosz Przybyłko (60' Filip Reszka [11]), Adrian Pućka, Filip Kwiecień (75' Kacper Kwiatkowski [11])
Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski i Łukasz Turzyniecki
Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Drukarz Warszawa U15 3-3 (2-2) Legia U14
Gole:
0-1 12 min. Karol Szczepek (as. Klaudiusz Półtorak)
0-2 24 min. Bartłomiej Cząstka b.a.
1-2 38 min. Igor Bojanowicz (karny po faulu Kruka)
2-2 40+1 min. Jan Chorąży
2-3 53 min. Mikołaj Ćwikilewicz (as. Aleksander Rybka)
3-3 65 min. Paweł Nowak
Strzały (celne): Drukarz 13 (10) - Legia 21 (14)
Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Michał Har, Jakub Kruk, Stanisław Głębowski [11], Aleksander Kocot, Mikołaj Ćwikilewicz [11], Oskar Jasiński, Karol Szczepek, Aleksander Rybka, Klaudiusz Półtorak, Bartłomiej Cząstka, Krzysztof Opanowski, Ignacy Silski, Oskar Marzec, Łukasz Stankiewicz, Natan Turniak, Mateusz Krzyczmonik, Karol Grzyb
Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza
Legia U14 (wspomagana - wobec absencji Staronia, Matusiewicza oraz Smoły - przez 2 starszych kolegów) po zaciętym meczu zremisowała 3-3 z Drukarzem Warszawa.
I liga warszawska U14 (2012 i mł.): Legia LSS U14 2-5 (2-1) Jedność Żabieniec 2012
Gole:
1-0 21 min. Daniił Liauszuk
2-0 27 min. Mikołaj Dmitrowicz
2-1 31 min. Jakub Lewandowski
2-2 48 min. Miłosz Tokarski
2-3 58 min. Miłosz Tokarski
2-4 63 min. Bruno Drozdowski
2-5 74 min. Jan Falak
Legia Soccer Schools: Aleksander Zaremba [13] - Szymon Sawa, Antoni Brociek, Jakub Opieczyński (Kpt), Daniil Liaushuk, Mikołaj Dmitrowicz, Hugo Tatarnikov, Marcel Stępniak, Michał Walczuk, Ksawery Płachecki, Aleksander Pyzel oraz: Franciszek Faryniarz, Filip Bryja, Jakub Bujalski [13], Maciej Dziankowski, Paweł Pacuła
Trener: Patryk Sadowski, II trener: Kamil Kaźmierski