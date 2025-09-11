fot. Mishka / Legionisci.com
Fani Olimpii przyjadą specjalem na mecz przyjaźni

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Fani Olimpii Elbląg zorganizowali pociąg specjalny, którym przyjadą na mecz przyjaźni z naszymi rezerwami. Ekipa ZKS-u za przejazd w obie strony wraz z biletem na mecz zapłaci 150 złotych. Zapowiada się historyczny i rekordowy wyjazd naszych przyjaciół z Elbląga.



Liczymy na świetną frekwencję także po naszej stronie - do dyspozycji kibiców będzie dolna kondygnacja Żylety oraz trybuny Deyny. Posiadacze karnetów na sezon 2025/26 oraz aktywni subskrybenci mogą skorzystać ze specjalnych, niższych cen.


 


Jeśli wyprzedane zostaną te trybuny, kto wie, czy nie otwarte zostaną kolejne trybuny. Wszystko zależy od naszego zaangażowania. Zachęcamy tym bardziej do wcześniejszego kupowania biletów na ten mecz, który odbędzie się w niedzielę, 21 września o godzinie 15:00 na stadionie Legii przy Łazienkowskiej 3.

