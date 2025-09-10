REKLAMA
Młodzież: mecze środowe i czwartkowe

Redakcja, źródło: Legionisci.com

Zespół U16 pokonał 5-0 Marcovię Marki w Ekstralidze U17. Z kolei Legia U14 wygrała 6-0 na boisku STF Champion, szczególnie dobrze prezentując się w I połowie meczu. Kolejne mecze - w czwartek.



Ekstraliga U17: Marcovia Marki U17 0-5(0-2) Legia U16

Gole:

0-1 28' min. Aleks Szybalski (as. Mikołaj Maćkowiak),

0-2 43 min. Xavier Dąbkowski b.a.

0-3 55 min. Kacper Kwiatkowski (as. Aleksander Badowski)

0-4 67min. Aleksander Badowski (as. Filip Kwiecień)

0-5 77 min. Aleks Szybalski (as. Filip Reszka)


Legia: Franciszek Golański - Olivier Pruszyński, Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki (57' Cyprian Lipiński [11]) - Aleks Szybalski [11], Xavier Dąbkowski (57' Filip Reszka [11]), Dawid Rodak, Jan Szybicki (67' Artur Szmyt) - Aleksander Badowski, Adrian Pućka (35' Kacper Kwiatkowski [11]), Filip Kwiecień. Rezerwa: Błażej Ślazyk (br)

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski, Łukasz Turzyniecki; tr. przygotowania fizycznego: Antonio Omondi, trener bramkarzy: Paweł Szajewski


Ekstraliga U15:STF Champion 0-6(0-4) Legia U14 

Gole:

0-1 11 min. Bartłomiej Cząstka (głową, as. Filip Jasiński)

0-2 21 min. Bartłomiej Cząstka b.a.

0-3 33 min. Filip Jasiński (dobitka strzału Mateusza Krzyczmonika)

0-4 40 min, Bartłomiej Cząstka (as. Julian Onyszko)

0-5 70 min. Karol Grzyb (rzut wolny)

0-6 76 min. Nikodem Staroń (as. Karol Grzyb)


Strzały (celne): Champion 16(9) - Legia 16(10)


Legia; Julian Onyszko (41' Adam Dobrowolski) - Michał Har, Oskar Matusiewicz (Oskar Marzec), Jakub Kruk, Aleksander Kocot Ż (Krzysztof Opanowski) - Oskar Jasiński, Karol Szczepek (Karol Grzyb),Adam Smoła (Ignacy Silski) - Aleksander Rybka (Natan Turniak), Mateusz Krzyczmonik, Bartłomiej Cząstka (Nikodem Staroń)
Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza


Liga U12, grupa 8 (2014 i mł.): Legia U12 - AP EsKadra U12C (2014)


Legia: Antoni Okrzejski, Stanisław Czajka - Feliks Chaciński, Igor Czaja, Julian Kusak, Bronisław Partyka, Diego Koral, Stefan Wang, Alex Nowak, Filip Kubieniec, Jan Kordek, Aleksander Kukla, Jan Golański, Milan Purgal, Charyton Sokal, Wiktor Ugniewski

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek


Liga U12, grupa 8: Legia U11 (2015) - Drukarz Warszawa U12A (2014)

Strzały (celne)[45-80']: Legia 11 (5) - Drukarz 9 (5)


Legia: Olivier Kawczyński - Antoni Sroczyński, Ksawery Lewandowski, Stanisław Bratos, Tymoteusz Obierak, Oskar Sarna, Szymon Kurzela (Kpt), Eryk Cybulski, Bruno Królik, Michał Sadoch, Aleksander Gorzelnik, Antoni Kret

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer


 


