Młodzież: mecze środowe
Zespół U16 pokonał 5-0 Marcovię Marki w Ekstralidze U17. Z kolei Legia U14 wygrała 6-0 na boisku STF Champion, szczególnie dobrze prezentując się w I połowie meczu. Kolejne mecze - w czwartek.
Ekstraliga U17: Marcovia Marki U17 0-5(0-2) Legia U16
Gole:
0-1 28' min. Aleks Szybalski (as. Mikołaj Maćkowiak),
0-2 43 min. Xavier Dąbkowski b.a.
0-3 55 min. Kacper Kwiatkowski (as. Aleksander Badowski)
0-4 67min. Aleksander Badowski (as. Filip Kwiecień)
0-5 77 min. Aleks Szybalski (as. Filip Reszka)
Legia: Franciszek Golański - Olivier Pruszyński, Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki (57' Cyprian Lipiński [11]) - Aleks Szybalski [11], Xavier Dąbkowski (57' Filip reszka [11]), Dawid Rodak, Jan Szybicki (67' Artur Szmyt) - Aleksander Badowski, Adrian Pućka (35' Kacper Kwiatkowski [11]), Filip Kwiecień. Rezerwa: Błażej Ślazyk (br)
Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski, Łukasz Turzyniecki; tr. przygotowania fizycznego: Antonio Omondi, trener bramkarzy: Paweł Szajewski
Ekstraliga U15:STF Champion 0-6(0-4) Legia U14
Gole:
0-1 11 min. Bartłomiej Cząstka (głową)
0-2 21 min. Bartłomiej Cząstka b.a.
0-3 33 min. Filip Jasiński (dobitka strzału Mateusza Krzyczmonika)
0-4 40 min, Bartłomiej Cząstka (as. Julian Onyszko)
0-5 70 min. Karol Grzyb (rzut wolny)
0-6 76 min. Nikodem Staroń (as. Karol Grzyb)
Strzały (celne): Champion 16(9) - Legia 16(10)
Legia; Julian Onyszko (41' Adam Dobrowolski) - Michał Har, Oskar Matusiewicz (56' Oskar Marzec), Jakub Kruk, Aleksander Kocot Ż (41' Krzysztof Opanowski) - Oskar Jasiński, Karol Szczepek (41' Karol Grzyb),Adam Smoła (59' Ignacy Silski) - Aleksander Rybka (56' Natan Turniak), Mateusz Krzyczmonik, Bartłomiej Cząstka (59' Nikodem Staroń)
Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza