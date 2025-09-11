PP: Piastovia Piastów 0-8 Legionistki II
III-ligowy zespół rezerw Legia Ladies zagrał wczoraj w Piastowie spotkanie 1/4 finału Mazowieckiego Pucharu Polski z Piastovią. Legionistki zwyciężyły aż 8:0 po bramkach: Stachowicz 2, Dziemidowicz 2, Wiktor, Klimek, Kalinowskiej i jednej bramce samobójczej. W środę, 17 września legionistki zagrają w LTC w półfinale z III-ligową Ostrovią Ostrów Mazowiecka.
Finał rozegrany zostanie 24 września na stadionie Hutnika przy Marymonckiej. W drugim półfinale zagrają Diamonds Academy z KKP II Warszawa.