17-18.09: Rozkład jazdy
Rezerwy Legii zagrają zaległe III-ligowe spotkanie z rezerwami Wisły Płock. W środę wieczorem w LTC, drugi zespół Legionistek zagra w półfinale PP na szczeblu Mazowieckim z Ostrovią Ostrów Maz. Finał tych rozgrywek zaplanowano na kolejną środę na stadionie Hutnika.
Rozkład jazdy:
17.09 g. 13:00 Wisła II Płock - Legia II Warszawa
17.09 g. 19:00 Legionistki II Warszawa - Ostrovia Ostrów Mazowiecka [PP][LTC 6]
Młodzież:
17.09 g. 14:00 Legia U-19 - Escola Varsovia 07/8 [LTC 8]
17.09 g. 20:00 Juventus Academy Warszawa '09 - Legia LSS U17 [ul. Marymoncka 34 - AWF]
18.09 g. 18:00 Legia U-13 - Escola Varsovia '13 [LTC 7]
18.09 g. 18:00 Legia U-11 - SEMP Ursynów '15 [LTC 6]
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
tagi: Legia Warszawa rozkład jazdy