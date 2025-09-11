Transfery

Alfarela bliski odejścia z Legii

Czwartek, 11 września 2025 r. 11:38 Woytek, źródło: Legionisci.com

Migouel Alfarela nie wziął udziału w czwartkowym treningu Legii Warszawa. Zawodnik jest bliski odejścia do Grecji.





Od kilku dni w mediach było głośno o możliwym transferze zawodnika do Arisu Saloniki. W grę wchodzi także wypożyczenie. Z naszych informacji wynika, że strony są bliskie osiągnięcia porozumienia i wszystko wskazuje na to, że jesienią Alfarela nie będzie grał w Legii.





Jeśli tak się stanie, do rozgrywek Ekstraklasy zostanie ponownie zgłoszony Patryk Kun.



