Alfarela bliski odejścia z Legii

Woytek, źródło: Legionisci.com

Migouel Alfarela nie wziął udziału w czwartkowym treningu Legii Warszawa. Zawodnik jest bliski odejścia do Grecji.



 


Od kilku dni w mediach było głośno o możliwym transferze zawodnika do Arisu Saloniki. W grę wchodzi także wypożyczenie. Z naszych informacji wynika, że strony są bliskie osiągnięcia porozumienia i wszystko wskazuje na to, że jesienią Alfarela nie będzie grał w Legii.


Jeśli tak się stanie, do rozgrywek Ekstraklasy zostanie ponownie zgłoszony Patryk Kun. 




Komentarze (9)

Markus Merk - 7 minut temu, *.plus.pl

Jeśli transfer definitywny i powyżej 500 tys euro to nie ma co się zastanawiać tylko sprzedawać.

Szkielet - 9 minut temu, *.gov.pl

I taczka dla prezesa !!!

Szkielet - 10 minut temu, *.gov.pl

Ale, ale raz mu ładnie piłka zeszła z nogi.

kwachu - 13 minut temu, *.com.pl

Ciekawe co oni zrobią jak Colak okaże się zwykłym wkładem do koszulki

Chudy Grubas - 14 minut temu, *.79.201

Dobra, niech ta telenowela się skończy, bo już chusteczek mi brakuje.

(L) - 21 minut temu, *.play.pl

A czy nie jest już po zamknięciu okienka ?🤔

e(L)zone - 23 minuty temu, *.110.168

Niech on już zdejmie w końcu te idiotyczne okulary przeciwsłoneczne.

Pusia - 38 minut temu, *.centertel.pl

I kielnia na drogę! Dorzucić kunia w pakiecie!

MIRO - 19 minut temu, *.136.77

@Pusia:

Dorzucić Kuna? ty się orientujesz jak to wszystko działa? czy piszesz tak bezmyślnie dla swojego pisania?!

