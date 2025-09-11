Zmiana gospodarza meczu ze Stalą
Gospodarzem pierwszego meczu ze Stalą Ostrów będzie Legia Warszawa - to spotkanie rozegrane zostanie 25 października w hali OSiR Bemowo, nie zaś jak pierwotnie planowano w Wielkopolsce. Rewanżowy mecz odbędzie się 14 lutego. Znamy już także dokładny termin meczu ligowego z Anwilem, który czeka nas w sobotę, 1 listopada o godzinie 20:15 na Bemowie.
Terminy najbliższych meczów Legii:
27.09 (SO) g. 18:45 Legia Warszawa - Trefl Sopot [półfinał Superpucharu, OSiR Bemowo]
28.09 (ND) g. 20:00 Legia Warszawa/Trefl Sopot - Górnik Zamek Książ Wałbrzych/Start Lublin [finał Superpucharu, OSiR Bemowo]
03.10 (PT) g. 20:15 Legia Warszawa - Start Lublin [Polsat Sport 2]
07.10 (WT) g. 18:30 Rytas Wilno - Legia Warszawa [BCL, Twinsbet Arena]
12.10 (ND) g. 12:30 Arriva Polski Cukier Toruń - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]
15.10 (ŚR) g. 20:30 Legia Warszawa - Promitheas Patras BC [BCL]
19.10 (ND) g. 12:30 Legia Warszawa - Energa Czarni Słupsk [Polsat Sport 2]
22.10 (ŚR) g. 18:30 MLP Academics Heidelberg - Legia Warszawa [BCL]
25.10 (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp.
01.11 (SO) g. 20:15 Legia Warszawa - Anwil Włocławek [Polsat Sport 2]
05.11 (ŚR) g. 19:00 Promitheas Patras - Legia Warszawa [BCL]