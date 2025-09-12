Kapuadi przedłużył kontrakt z Legią

Piątek, 12 września 2025 r. 11:54 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Steve Kapuadi podpisał nowy kontrakt z Legią Warszawa. Dotychczasowa umowa wygasała wraz z końcem sezonu. W ostatnich tygodniach trwały rozmowy i strony doszły do porozumienia - Kapuadi przedłużył kontrakt do końca sezonu 2027/28.

Na początku okresu przygotowawczego wiele wskazywało na to, że reprezentant Demokratycznej Republiki Konga tego lata opuści Legię. Nie był zadowolony z oferty, którą mu przedstawiono a dodatkowo wzbudzał zainteresowanie innych klubów. Z kolei władze Legii nie chciały oddawać podstawowego zawodnika za zbyt niską kwotę - media pisały o ofertach rzędu 2,5 mln euro, z czego duży procent i tak trafiłby do Wisły Płock.













- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę kontynuować swoją karierę w Legii Warszawa. Czuję się tutaj jak w domu, a wsparcie kibiców i całego klubu daje mi ogromną motywację do dalszej pracy. Chcę dawać z siebie jeszcze więcej na boisku i razem z zespołem zdobyć w tym sezonie mistrzostwo kraju, Puchar Polski i powtórzyć sukcesy w europejskich pucharach - powiedział Steve Kapuadi po podpisaniu umowy.





- Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, zależało nam na zatrzymaniu Steve’a Kapuadiego w drużynie na dłużej, dlatego cieszymy się, że udało nam się przedłużyć kontrakt. Steve jest zawodnikiem, który rozumie naszą filozofię i na boisku prezentuje wysoki poziom gry. Udowodnił to w najważniejszych meczach w lidze, Pucharze Polski oraz europejskich pucharach. Wspólnie zdobyliśmy Puchar Polski i Superpuchar, a w Lidze Konferencji doszliśmy do ćwierćfinału. Przedłużenie z nim kontraktu to dla nas ważny ruch gwarantujący jakość i spokój w defensywie drużyny na najbliższe sezony - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow.









