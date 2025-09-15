Sergio Barcia - fot. Woytek / Legionisci.com
Wypożyczeni: Pełne mecze Dembka i Barcii

Fumen, źródło: Legionisci.com
Tylko Sergio Barcia cieszył się z wygranej swojej drużyny. Ekipa z Las Palmas wygrała ligowe spotkanie a obrońca rozegrał pełny mecz. Bartosz Dembek spędził na murawie 90 minut, ale Pogoń Siedlce przegrała z Chrobrym Głogów. Więcej szczęścia miała Pogoń z Grodziska Mazowieckiego, która uratowała remis. Swoje trzy grosze dorzucili do wyniku Oliwier Olewiński, Mateusz Szczepaniak oraz Stanisław Gieroba.

Ekstraklasa

Igor Strzałek - od 59. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Motorem Lublin


I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki uratowała punkt w rywalizacji z Górnikiem Łęczna. Choć grodziszczanie przegrywali 1-3 do 90. minuty, to w doliczonym czasie gry zdobyli dwie bramki na wagę remisu. W spotkaniu wystąpiło trzech wypożyczonych legionistów. Oliwier Olewiński został zmieniony w 81. minucie a Mateusz Szczepaniak grał do 61. minuty, a wszedł za niego Stanisław Gieroba. Natomiast Jakub Adkonis znalazł się poza kadrą meczową.

Pogoń Siedlce przegrała 1-2 z Chrobrym Głogów. Bartosz Dembek rozegrał pełna 90 minut. Natomiast Jakub Zbróg wszedł na boisko w 68. minucie spotkania.


Hiszpania - La Liga 2

Sergio Barcia (UD Las Palmas) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu z Real Sociedad B




