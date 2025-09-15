Wypożyczeni: Pełne mecze Dembka i Barcii
Ekstraklasa
Igor Strzałek - od 59. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Motorem Lublin
I liga
Pogoń Grodzisk Mazowiecki uratowała punkt w rywalizacji z Górnikiem Łęczna. Choć grodziszczanie przegrywali 1-3 do 90. minuty, to w doliczonym czasie gry zdobyli dwie bramki na wagę remisu. W spotkaniu wystąpiło trzech wypożyczonych legionistów. Oliwier Olewiński został zmieniony w 81. minucie a Mateusz Szczepaniak grał do 61. minuty, a wszedł za niego Stanisław Gieroba. Natomiast Jakub Adkonis znalazł się poza kadrą meczową.
Pogoń Siedlce przegrała 1-2 z Chrobrym Głogów. Bartosz Dembek rozegrał pełna 90 minut. Natomiast Jakub Zbróg wszedł na boisko w 68. minucie spotkania.
Hiszpania - La Liga 2
Sergio Barcia (UD Las Palmas) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu z Real Sociedad B