Legia sprowadzi nowego napastnika
Migouel Alfarela dopełnia formalności związane ze zmianą barw klubowych. Legia zostaje więc w tym momencie z dwoma nominalnymi napastnikami - Miletą Rajoviciem i Antonio Colakiem. To za mało, więc klub podjął decyzję, że sprowadzi kolejnego!
Okienko transferowe jest już zamknięte, więc klub z Łazienkowskiej może sięgnąć tylko zawodników, którzy pozostają obecnie bez kontraktu.
Informację o tym ruchu transferowym przekazał dziennikarzom trener Edward Iordanescu.
tagi: Legia Warszawa transfery napastnik