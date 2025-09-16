Rugby kobiet

Nabory do kobiecej sekcji rugby Legii

Wtorek, 16 września 2025 r. 15:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kobieca sekcja rugby Legii Warszawa zaprasza na nabory do zespołu seniorek oraz U-16. Treningi naborowe będą miały miejsce we wtorki 23 i 30 września o godzinie 17:30. Zapraszamy do ośrodka Nowa Skra przy ulicy Wawelskiej 5. Należy zabrać ze sobą strój sportowy i butelkę wody.

"Nie ma znaczenia, ile masz lat i czy wcześniej grałaś w rugby - wszystkiego Cię nauczymy! Nasze zawodniczki zaczynały od podstaw, a dziś walczą o medale Mistrzostw Polski i miejsce w reprezentacji Polski. Co więcej - będziesz miała okazję trenować ramię w ramię z mistrzyniami Europy w rugby 7" - zachęcają rugbistki Legii.







