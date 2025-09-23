REKLAMA
Biblioteka legionisty: TOP10 pamiętne mecze w europejskich pucharach: Legia - Sampdoria (318)

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed kilkunastu laty Przegląd Sportowy przygotował serię "Polskie kluby w Europie", przedstawiającą 10 najważniejszych dwumeczów polskich drużyn w europejskich pucharach. Wydawnictwo składało się z dziesięciu zeszytów. Przygotowano również dodatkową okładkę, w której można było całość zmieścić.



 


W drugim zeszycie znajdowały się informacje nt. rywalizacji Legii Warszawa z Sampdorią Genua w ćwierćfinale Pucharu Zdobywców Pucharów z sezonu 1990/91. Po wyeliminowaniu Aberdeen, nikt nie dawał legionistom szans na wyeliminowanie niesamowicie mocnej, włoskiej ekipy, z takimi gwiazdami jak Vialli czy Mancini. Na dodatek prowadzeni przez Władysława Stachurskiego legioniści bardzo słabo spisywali się wówczas w lidze. 

Teksty do tegoż numeru przygotowali Adam Dawidziuk oraz Dariusz Łuszczyna. Znalazły się w nim szczegółowe reportaże z obu spotkań Legii z Sampdorią, z przytoczonymi wypowiedziami kluczowych zawodników oraz trenera. "- Zaczęli się denerwować i rąbać naszych po kościach. Na dodatek zupełnie tego nie dostrzegał sędzia z byłej NRD, dla którego był to ostatni mecz w karierze. Gwizdał tylko nasze faule - emocjonuje się trener Stachurski. - Do dzisiaj pamiętam nazwisko tego gwizdka - Wieland Ziller, więc ten pan musiał bardzo głęboko zajść mi za skórę. Wyjątkowy łobuz, choć cisną mi się na usta znacznie grubsze słowa - denerwuje się Szczęsny. - Ten pan przyjechał do Genui z... żoną w przeddzień naszego meczu. Od razu udał się na bankiet zorganizowany przez szefów Sampdorii, a byli to bogaci dżentelmeni, właściciele koncernu naftowego ERG. Małżonka pana Zillera otrzymała w prezencie futro ze srebrnych lisów, warte wtedy 30 tysięcy dolarów - mówi Szczęsny" - czytamy. 

W 24-stronicowym wydawnictwie znajdziemy także m.in. rozmowę z Maciejem Szczęsnym, szczegółowe informacje nt. wszystkich graczy Legii i Sampdorii, którzy pojawili się na placu gry czy przypomnienie jak padały bramki dla Legii. Autorzy przedstawili także informacje nt. zawodników, którzy w 1991 roku niespodziewanie wyeliminowali wielką Sampdorię - tzn. co robili w roku 2009, w momencie wydawania tejże publikacji. Pokrótce przypomniano także drogę legionistów do półfinału, a także sam półfinałowy dwumecz z Manchesterem United, rozgrywany już bez ukaranego czerwoną kartką w Genui Macieja Szczęsnego w bramce, którego zastąpił Zbigniew Robakiewicz. Materiał zwieńczą zdjęcia biletów z obu spotkań, proporczyków, a także wyjątkowej koszulki, w jakiej wystąpili piłkarze Legii - musieli wówczas zakleić plastrami reklamę Muller Milch, co do której zastrzeżenia miała UEFA.

Tytuł: TOP10 pamiętne mecze w europejskich pucharach: Legia - Sampdoria
Wydawnictwo: Axel Springer Polska
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 24

Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.





