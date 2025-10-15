REKLAMA
Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: TOP10 pamiętne mecze w europejskich pucharach: Legia - Blackburn (321)

W połowie czerwca 2009 roku, Przegląd Sportowy wydał ósmą część "TOP10 pamiętnych meczów w europejskich pucharach". Ten poświęcony został meczowi Legii z Blackburn Rovers w Lidze Mistrzów w sezonie 1995/96. 



 


Choć to właśnie spotkanie Legii prowadzonej przez Pawła Janasa z mistrzem Anglii, z Alanem Shearerem w składzie jest myślą przewodnią 24-stronicowego wydawnictwa, znajdziemy także informacje nt. dwumeczu z IFK Goteborg w kwalifikacjach, jak również pozostałych meczów fazy grupowej Ligi Mistrzów oraz ćwierćfinałów z Panathinaikosem. Główny tekst, poświęcony meczowi z Blackburn przygotowali Dariusz Łuszczyna i Adam Dawidziuk. Zamieszczono m.in. wywiad z Leszkiem Piszem, który zdobył bardzo ważną bramkę najpierw w Goteborgu, a następnie w pierwszym spotkaniu grupowym z Rosenborgiem. 

Przedstawiono sylwetki zawodników i trenerów Legii oraz Blackburn, przypomnienie jak padł jedyny gol spotkania przy Łazienkowskiej, a także najważniejszych akcji. Tak jak w przypadku wydawnictwa poświęconego meczowi z Sampdorią, tak i tym razem spisano, co bohaterowie z Ligi Mistrzów robili w momencie jego publikacji. Na koniec zaprezentowano bilety, programy meczowe oraz proporczyki z Ligi Mistrzów, a także wspomnienie Dariusza Szpakowskiego, który komentował spotkania na antenie TVP. Kibicom na długie lata zapadł w pamięci tekst "Szpaka" na zakończenie dwumeczu z IFK. 

"Tego wieczora temperatura powietrza wynosiła minus osiem stopni Celsjusza. Mimo to stadion Wojska Polskiego wypełnił się po brzegi już na dwie godziny przed rozpoczęciem spotkania. Kibice palili ogniska z chusteczek higienicznych, aby choć przez chwilę ogrzać skostniałe stopy. Opłacało się. W pierwszym historycznym występie polskiej drużyny w Lidze Mistrzów od razu udało się awansować aż do ćwierćfinału tych rozgrywek" - czytamy przy okazji krótkiej notki nt. spotkania Legii ze Spartakiem.


Tytuł: TOP10 pamiętne mecze w europejskich pucharach: Legia - Blackburn Rovers
Wydawnictwo: Axel Springer Polska
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 24

Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.




