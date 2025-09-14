Edward Iordanescu - fot. Mishka / Legionisci.com
Iordanescu: Mieliśmy dobry balans

- Dla nas najważniejsze było zdecydowanie wygrać ten mecz i zdobyć punkty. Przygotowując zespół do rywalizacji w europejskich pucharach, straciliśmy kilka punktów w Ekstraklasie. Dzisiaj nie mogliśmy sobie pozwolić na żaden błąd - powiedział po meczu z Radomiakiem, trener Legii Edward Iordanescu.



 


Złość za straconą bramkę

- Oczywiście, teraz – przy wyniku 4-1 – może się wydawać, że to było łatwe spotkanie, ale to my je takim uczyniliśmy. Radomiak to zespół z jakością. Dobrze się broni, ma fantastyczne przejścia do ataku i bardzo szybkich zawodników. Gdy popełnisz błąd, mogą cię od razu ukarać. Dziś mieliśmy dobry balans. Cieszę się, że wygraliśmy i strzeliliśmy cztery gole. Stworzyliśmy też inne dobre sytuacje.

- Jeśli coś mnie dzisiaj złości, to to, że znów straciliśmy bramkę. Tym razem w 95. minucie. Musimy być skoncentrowani i odpowiedzialni do ostatniej sekundy meczu. Przy 4-0 musimy utrzymać piłkę, kontrolować grę, stwarzać kolejne okazje i przede wszystkim zamknąć dostęp do własnej bramki.


Poszukiwania napastnika

- Jeśli chodzi o nowego napastnika, to oczywiście go szukamy. Uzgodniliśmy wspólnie z dyrektorami klubu, rozmawiałem także z właścicielem, że musimy podjąć właściwą decyzję. Mamy wielu nowych zawodników i dziękuję klubowi, że zareagował tak zdecydowanie, że sprowadził jakość. Teraz krok po kroku musimy budować formę fizyczną całego zespołu na równym poziomie. Musimy też zintegrować nowych zawodników taktycznie, a to wymaga czasu. W oficjalnych meczach każdy błąd może być natychmiast ukarany, a przecież presja jest nieustanna.


- Teraz mamy pięć dni na przygotowanie się do bardzo trudnego wyjazdu przeciwko jednej z drużyn walczących o mistrzostwo. Musimy być gotowi. Z jednej strony potrzebuję czasu, ale jednocześnie musimy osiągać dobre wyniki. Krok po kroku. Jeśli będziemy zdobywać punkty, atmosfera wokół zespołu będzie pozytywna, a cały proces przyspieszy, bo gdy otoczenie jest pozytywne, wszystko dzieje się szybciej.


Komentarze (5)

Szymon - 16 minut temu, *.play.pl

Do redakcji. Mam prośbę o wyjaśnienie przez trenera co takiego jest fantastycznego w przejściu Radomiaka do ataku? Bo ja tam nie zauważyłem niczego fantastycznego w grze tego zespołu. A może byłem na innym meczu a trener mówił o innym meczu Radomiaka. Jednak proszę o to jakby była taka możliwość. Z góry dziękuję

Wszolek dno - 47 minut temu, *.centertel.pl

Co wy ogladaliscie wszolek najgorszy na boisku wszystkie straty wyjścia nie w tępo nawet karny ledwo wpadł bo Majchrowicz go wyczuł Biczachcjzan był lepszy stwarzał zagrożenia podłączał się do akcji dno wszolka Radomiak nic nie pokazał a za błędy został ukarany Legia nic nie pokazała a wygrała dzięki błędom Radomiaka obawiam się że Radomiak spadnie z ligi a Legia ledwo złapie się na top 5 żyjemy w bańce że jest dobrze a grają wolno i przewidywalnie

robal - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Jeszcze dużo pracy przed tą drużyną ale ciężko spodziewać się wielkiego zgrania po takim krótkim czasie. Są oznaki poprawy no i korzystny wynik. To jest najważniejsze i na tym można budować👍

L - 48 minut temu, *.play.pl

@robal: Nie tyle zgranie wg mnie co po prostu dojscie fizyczne niektorych pilkarzy. Jak w srodku zamiast Kapustki zacznie grac Urbanski to mam nadzieje bedziemy jechac tym srodkiem az milo. Weisschaupt tez da jakosc na skrzydle, bo Krasniqi to ma sily na pol meczu, ale tez fajnie operuje pilka, szuka dryblingu a nie tylko do tylu. Vinagre jest jeszcze do wywalenia bo same klopoty z nim, no i Tobiasz.

Wreszcie w tym zespole jest wiecej jakosci, a nie tylko wybieganie i schematy.

Syn Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Brawa, wielka brawa trenerze ❤️❤️❤️ Stracony gol boli, ale z Panem za sterami może być tylko lepiej z każdym meczem. ❤️ Dziękuję za wielkie emocje przed telewizorem! ❤️❤️❤️

