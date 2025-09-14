Konferencja

Iordanescu: Mieliśmy dobry balans

Niedziela, 14 września 2025 r. 17:24 Fumen, źródło: Legionisci.com

- Dla nas najważniejsze było zdecydowanie wygrać ten mecz i zdobyć punkty. Przygotowując zespół do rywalizacji w europejskich pucharach, straciliśmy kilka punktów w Ekstraklasie. Dzisiaj nie mogliśmy sobie pozwolić na żaden błąd - powiedział po meczu z Radomiakiem, trener Legii Edward Iordanescu.





Złość za straconą bramkę

- Oczywiście, teraz – przy wyniku 4-1 – może się wydawać, że to było łatwe spotkanie, ale to my je takim uczyniliśmy. Radomiak to zespół z jakością. Dobrze się broni, ma fantastyczne przejścia do ataku i bardzo szybkich zawodników. Gdy popełnisz błąd, mogą cię od razu ukarać. Dziś mieliśmy dobry balans. Cieszę się, że wygraliśmy i strzeliliśmy cztery gole. Stworzyliśmy też inne dobre sytuacje.





- Jeśli coś mnie dzisiaj złości, to to, że znów straciliśmy bramkę. Tym razem w 95. minucie. Musimy być skoncentrowani i odpowiedzialni do ostatniej sekundy meczu. Przy 4-0 musimy utrzymać piłkę, kontrolować grę, stwarzać kolejne okazje i przede wszystkim zamknąć dostęp do własnej bramki.





Poszukiwania napastnika

- Jeśli chodzi o nowego napastnika, to oczywiście go szukamy. Uzgodniliśmy wspólnie z dyrektorami klubu, rozmawiałem także z właścicielem, że musimy podjąć właściwą decyzję. Mamy wielu nowych zawodników i dziękuję klubowi, że zareagował tak zdecydowanie, że sprowadził jakość. Teraz krok po kroku musimy budować formę fizyczną całego zespołu na równym poziomie. Musimy też zintegrować nowych zawodników taktycznie, a to wymaga czasu. W oficjalnych meczach każdy błąd może być natychmiast ukarany, a przecież presja jest nieustanna.





- Teraz mamy pięć dni na przygotowanie się do bardzo trudnego wyjazdu przeciwko jednej z drużyn walczących o mistrzostwo. Musimy być gotowi. Z jednej strony potrzebuję czasu, ale jednocześnie musimy osiągać dobre wyniki. Krok po kroku. Jeśli będziemy zdobywać punkty, atmosfera wokół zespołu będzie pozytywna, a cały proces przyspieszy, bo gdy otoczenie jest pozytywne, wszystko dzieje się szybciej.