Konferencja

Henriques: To było wyrównane spotkanie

Niedziela, 14 września 2025 r. 17:11 Fumen, źródło: Legionisci.com

Uważam, że to było wyrównane spotkanie. Do pewnego momentu wszystko mogło się wydarzyć, ale druga bramka całkowicie wytrąciła nas z rytmu i wyniku. Natomiast to nie jest kryzys. Mamy zespół, który dziś pokazał, że potrafi walczyć z każdym przeciwnikiem. Oczywiście – przegraliśmy, ale mamy kolejny mecz, który możemy wygrać. Nie chcę mówić, że to jakaś większa sprawa, bo dla mnie to tak nie działa. Mamy lepsze i gorsze momenty – jeśli chodzi o wyniki. Ale kiedy patrzymy na to, jak zespół się prezentuje, to gra wygląda dobrze. Tyle że w końcowym rozrachunku liczy się rezultat.





Jeśli chodzi o zmianę Michała Kaputa – miał żółtą kartkę. To było ryzykowne, a my potrzebowaliśmy w tamtym momencie więcej agresywności i zawodnika o innych cechach, by móc wygrać mecz. W pierwszej połowie mieliśmy z tym trudności. Nie chcieliśmy ryzykować drugiej żółtej kartki, a chcieliśmy też dodać zespołowi innych cech. Ibrahima Camara ma swoje walory i dlatego go wprowadziliśmy.





Jednak jak wiadomo, jeśli dokonujesz zmian i zdobywasz gola, to wszystko jest idealne. Jeśli dokonujesz zmian, a przegrywasz – to nie jest idealne.



