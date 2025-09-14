Juergen Elitim - fot. Mishka / Legionisci.com
Legia 4-1 Radomiak

Pokazali siłę po przerwie

Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa pewnie 4-1 pokonała w niedzielę na własnym stadionie Radomiaka Radom, dzięki czemu przerwała swoją niekorzystną ligową serię. Zdecydowanie najwięcej działo się w drugiej połowie, w której legioniści strzelili trzy gole. Wówczas na listę strzelców wpisali się kolejno Szymański, Rajović i Wszołek. Przed przerwą bramkarza rywali pokonał z kolei Elitim.



 


O pierwszej połowie trudno jest napisać coś więcej pozytywnego niż to, że gospodarze zakończyli ją z jednobramkową przewagą. Legia przez blisko trzy kwadranse głównie zawodziła, nie mogąc oddać celnego strzału na bramkę Radomiaka. Goście z kolei również nie grali nad wyraz ofensywnie. Początkowo jedynymi ciekawymi sytuacjami po stronie gospodarzy były próby Rubena Vinagre'a i Bartosza Kapustki. Ten pierwszy wpadł w pole karne, gdzie jego uderzenie zostało zablokowane. Niebawem lewą nogą przymierzył Kapustka. Piłka przeleciała ponad poprzeczką i nie zagroziła Filipowi Majchrowiczowi.


Następnie dwukrotnie odpowiedział Radomiak. Najpierw zza szesnastki mocno strzelił Rafał Wolski, ale dobrze interweniował Kacper Tobiasz. Z biegiem czasu celne uderzenie zanotował też Capita. Kopnięta przez niego piłka leciała jednak bardzo wolno, więc bramkarz Legii nie mógł dać się  zaskoczyć. Wreszcie w 41. minucie Legia zdołała wyjść na prowadzenie po świetnym indywidualnym rajdzie Juergena Elitima. Pomocnik znalazł sporo wolnego miejsca w środkowej strefie boiska, gdzie odważnie wbiegł z piłką. Elitim po drodze zwiódł jeszcze jednego z przeciwników, po czym płaskim strzałem pokonał Filipa Majchrowicza! Za kilka minut sędzia dał sygnał do zakończenia pierwszej odsłony, która zdecydowanie rozczarowała.


Legia Warszawa - Radomiak Radom Juergen Elitim gol radość Kamil Piątkwoski
fot. Mishka / Legionisci.com


Zaraz po przerwie Vinagre starł się w polu karnym z jednym z przeciwników. Na całe szczęście arbiter nie podyktował rzutu karnego dla gości, chociaż powtórki pokazały, że miał ku temu podstawy. Jeśli chodzi o sytuacje bramkowe, to pierwszy kwadrans drugiej odsłony upłynął spokojnie. Radomiak zrobił jednak kilka zmian w składzie, szukając szansy na wyrównanie. W 64. minucie przyjezdni dostali znakomitą szansę na gola. Tuż przed polem karnym Legii arbiter dopatrzył się faulu i świetną szansę z rzutu wolnego miał prowadzony Maurides. Brazylijczyk wyraźnie jednak chybił.


W końcu nadeszła 70 minuta, która przyniosła drugiego gola dla Legii! Tym razem na listę strzelców wpisał się Damian Szymański. Pomocnik stołecznego klubu oddał płaskie uderzenie z pola karnego, czym zaskoczył bramkarza Radomiaka. Cała ta sytuacja była poprzedzona sporym zamieszaniem, w którym na całe szczęście najlepiej odnaleźli się gospodarze. Zaledwie dwie minuty potem było już 3-0. Katastrofalny błąd przy wyjściu poza pole karne popełnił Majchrowicz, który minął się z futbolówką. Mileta Rajović wykorzystał jego gapiostwo i po chwili mógł spokojnie skierować piłkę do pustej bramki.


Legia była niesamowicie nakręcona. Szkoda, że tak jej rozpędzonej nie zobaczyliśmy od pierwszej minuty. W 79. minucie sędzia po długiej analizie VAR (który ponoć się zawiesił) wskazał na jedenasty metr po zagraniu ręką Jana Grzesika. Do wykonania rzutu karnego podszedł Paweł Wszołek, który na raty pokonał bramkarza Radomiaka. Jeszcze kilkadziesiąt minut wcześniej mało kto spodziewał się, że na Łazienkowskiej legioniści będą prowadzili czterema golami. Chwilę potem trener Legii dokonał kolejnych zmian. Na murawie po raz pierwszy w koszulce z "eLką" na piersi pojawili się Kacper Urbański i Antonio Čolak.


W 88. minucie Radomiak miał okazję na honorowe trafienie. Początkowo błąd przy interwencji popełnił Tobiasz, który podał piłkę wprost pod nogi Elvesa Baldé, pomocnikowi nie pozostał już nic innego niż strzelić gola, lecz nic bardziej mylnego! Tobiasz wyrósł jak spod ziemi i świetnie uratował Legię przed utratą gola. W doliczonym czasie gry swoje częściowe winy odkupił za dzisiejszy występ Majchrowicz. Bramkarz świetnie odbił poza linię końcową strzał Kapustki. Tego wieczoru ostatnie słowo należało do Radomiaka. W ostatniej akcji gola dla gości strzelił Adrian Dieguez, który podciął piłkę nad Tobiaszem, wykorzystując świetne podanie piętą od jednego z kolegów.


Ekstraklasa 2025/2026
8. kolejka
#LEGRAD
27019
Warszawa, Polska
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
14.09.2025
14:45
Legia Warszawa
Radomiak Radom
Legia Warszawa
4-1
Radomiak Radom
41' Elitim
69' Szymański
72' Rajović
80' Wszołek (k)
(1-0)
Dieguez 90+5'
1 Kacper Tobiasz
7 Paweł Wszołek
91 Kamil Piątkowski
3 Steve Kapuadi
19 Ruben Vinagre
67 Bartosz Kapustka
44 Damian Szymański 81'
22 Juergen Elitim 81'
21 Wahan Biczachczjan 59'
29 Mileta Rajović 81'
77 Ermal Krasniqi 68'
27 Gabriel Kobylak
4 Marco Burch
8 Rafał Augustyniak 81'
12 Radovan Pankov
13 Arkadiusz Reca
14 Antonio Čolak 81'
20 Jakub Żewłakow
30 Petar Stojanović 59'
82 Kacper Urbański 81'
53 Wojciech Urbański
99 Noah Weisshaupt 68'
6 Henrique Arreiol
Filip Majchrowicz 1
56' Zie Ouattara 24
Jeremy Blasco 5
Adrian Dieguez 26
Josh Wilson-Esbrand 3
46' Michał Kaput 28
73' Rafał Wolski 27
Romário Baró 6
Jan Grzesik 13
65' Abdoul Tapsoba 15
56' Capita 11
Wiktor Koptas 44
Michał Jerke 75
Steve Kingue 14
Mateusz Cichocki 16
João Pedro 20
46' Ibrahima Camara 2
73' Roberto Alves 10
Leandro 9
56' Vasco Lopes 7
65' Elves Baldé 21
56' Maurides 25
Trener: Edward Iordanescu
Asystent trenera: Aleksandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Trener: João Henriques
Asystent trenera: Arlesio Coelho
Kierownik drużyny: Filip Świerczyński
Fizjoterapeuta: Kinga Gill
Sędziowie
Główny: Szymon Marciniak
Asystent: Adam Kupsik
Asystent: Krzysztof Nejman
Techniczny: Albert Różycki
VAR: Tomasz Musiał
AVAR: Bartosz Heinig
Pogoda:
Temperatura 17°C
Ciśnienie 1012 hPa
Wilgotność 94%

Komentarze (3)

No i git - 29 minut temu, *.play.pl

Da się bez nsame

odpowiedz
wtf - 31 minut temu, *.play.pl

Raczej pokaz nieudolności w obronie Radomiaka!Poza indywidualną akcją Elitima nic nie pokazali.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 35 minut temu, *.orange.pl

Muszę przyznać, (nie bez dumy), że mam rozum nad rozumy. Trafiłem idealnie z wynikiem, a odkąd zmieniłem się i nie jestem nieprzyjemny dla innych użytkowników, na forum zapanował spokój. Nie atakuję rodzin innych userów, piszę tylko merytoryczne posty.
Pozdrawiam wszystkich👍

odpowiedz
