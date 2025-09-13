Jaka jedenastka na mecz z Radomiakiem? Sprawdzamy wasze typy!

Sobota, 13 września 2025 r. 09:32 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po transferach Legii Warszawa w ostatnich dniach okienka transferowego licznie korzystaliście z naszej aplikacji 11.legionisci.com i ustawialiście swoje jedenastki stołecznej drużyny. Sprawdziliśmy, jakich piłkarzy najczęściej umieszczaliście w składach!

SKŁAD LEGII - JESIEŃ 2025





Najczęściej wybieranym piłkarzem był Paweł Wszołek, a tuż za nim Kacper Tobiasz. W sumie możemy uznać, że 10 zawodników jest Waszym zdaniem pewniakami do gry, a jedenastkę uzupełnia Wahan Biczachczjan. Oto jak wyglądałaby "demokratyczna" ustawiana od 1 do 13 września:





Jedenastka najczęściej wybierana we wrześniu przez kibiców.

Kto zagra w niedzielę z Radomiakiem? Rewolucji nie będzie.

W niedzielnym meczu z Radomiakiem powyższego składu na sto procent nie zobaczymy. Trener Edward Iordanescu jasno powiedział, że nie wszyscy nowi zawodnicy są już gotowi do gry: - Czy są gotowi do gry? Muszę być szczery - To nie jest łatwe, nie chcę ryzykować. (...) Nowym zawodnikom potrzeba czasu. Jeśli będę ich za szybko wprowadzał, ryzykujemy nie tylko ich, ale i sytuację całej drużyny.







Jaki w związku z tym skład wybiegnie na mecz z zespołem z Radomia? Oto nasze przewidywania, Wy wrzucajcie swoje.





Przewidywania redakcji Legionisci.com.

Ustaw swoją jedenastkę!

Zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji 11.legionisci.com, która pozwala Wam na poustawianie składu w prosty sposób zgodnie z Waszymi preferencjami a następnie dzielenie się nim ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych oraz poniżej w komentarzach!





Jak to działa? Wystarczy wejść na stronę 11.legionisci.com, a następnie wybrać jedno z preferowanych ustawień lub "ręcznie" poustawiać zawodników na boisku. Możesz także wybrać nazwisko zawodnika z listy, dodawać nowych lub podmieniać już dodanych. Po ustaleniu składu wystarczy jednym kliknięciem zapisać obraz PNG z Twoim ustawieniem i bez żadnych ograniczeń używać go w internecie. Po zapisaniu pojawi się link, który wystarczy skopiować i wkleić do komentarza pod jakimkolwiek newsem na legionisci.com - to automatycznie spowoduje wyświetlenie się grafiki.





Aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze, a jej intuicyjny interfejs pozwala na szybkie i efektywne ustalenie składu. Co więcej, dzięki aplikacji 11.legionisci.com możesz być pewny, że Twoja jedenastka będzie dopasowana do najnowszych informacji na temat drużyny i sytuacji kadrowej oraz numerów, z którymi występują gracze.



