Oceny legionistów za mecz z Radomiakiem
Najwyższą notę za mecz z Radomiakiem przyznaliście Juergenowi Elitimowi. Występ Kolumbijczyka oceniliście na 4,9 w skali 1-6. Bardzo dobre noty uzyskali także Piątkowski, Szymański i Tobiasz. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Antonio Colak - 3,1. W sumie oceniało 1159 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,8.
Elitim - 4,9
Piątkowski - 4,6
Szymański - 4,5
Tobiasz - 4,4
Wszołek - 4,2
Rajović - 4,1
Kapustka - 3,9
Kapuadi - 3,9
Weisshaupt - 3,4
Stojanović - 3,4
Urbański - 3,3
Augustyniak - 3,2
Biczachczjan - 3,2
Krasniqi - 3,2
Ruben Vinagre - 3,1
Čolak - 3,1
