Podcast Legioniści Na Fali (odc. 24): Podsumowanie okienka transferowego
Legia Warszawa z przytupem zakończyła letnie okienko transferowe. Minęło kilka dni, emocje opadły, więc pora na podsumowanie tego, co wydarzyło się przy Łazienkowskiej. analizujemy zmiany w kadrze , typujemy największe wzmocnienia i dyskutujemy o trenerze Edwardzie Iordanescu.
Na kolejny odcinek podcastu "Legioniści Na Fali" zapraszają Kamil Dumała i Woytek.
Materiał już teraz możecie posłuchać na naszym kanale YouTube, na Spotify i innych platformach podcastowych.
KANAŁ RSS PODCASTU "LEGIONIŚCI NA FALI"