Alexey Sevostyanov wygrywając przedostatnią walkę zapewnił Legii zwycięstwo w Toruniu
Boks

PLB: Pomorzanin Boxing Team Toruń 8-10 KB Legia Warszawa

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Klub Bokserski Legia Warszawa wciąż jest niepokonany w Polskiej Lidze Boksu! W ósmej kolejce, a zarazem pierwszej w rundzie rewanżowej sezonu 2025, legioniści mieli sporo problemów kadrowych spowodowanych startem kilku zawodników na mistrzostwach Świata w Liverpoolu. Legia prowadziła już 8:2 po wygranych Pawlika, Rośkowicza, Grejbera i Gorgola, ale później dwie walki wygrali gospodarze i torunianie mieli wciąż szanse na triumf.



O wygranej Legii zdecydowała wygrana w przedostatniej walce (kat. -90kg) Alexey'a Sevostyanova z Viktorem Budzinskyim. Sędziowie nie byli jednogłośni, ale legionista był na pewno lepszy i zasłużenie zwyciężył. W ostatniej walce niejednogłośnie na punkty wygrał Paweł Saładonis z Torunia i ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną Legii 10:8. Zawody odbyły się w hali przy SP nr28 w Toruniu.

W piątek, 19 września o 18:00 Legia zmierzy się z Golden Team Nowy Sącz (w Kielcach). Ekipa z Nowego Sącza przegrała dotychczas wszystkich 8 meczów PLB.

Pomorzanin Boxing Team Toruń - KB Legia Warszawa
-55kg: Krystian Siek - Nikolas Pawlik (0:2)
-60kg: Serhii Sydorenko - Jakub Skuza (2:0)
-65kg: Jan Sadowski - Bartłomiej Rośkowicz (0:2)
-70kg: Dominik Kondrat - Mateusz Grejber (0:2)
-75kg: Olaf Szcześniak - Bohdan Gorgol (0:2)
-80kg: Mikołaj Dmytruk - Kazimierz Kunicki (2:0)
-85kg: Michał Wiktorowski - Tomasz Rios Turek (2:0)
-90kg: Viktor Budzinskyi - Alexey Sevostyanov (0:2)
+90kg: Paweł Saładonis - Oskar Kopera (2:0)


Tabela:
1. KB Legia Warszawa 8-0
2. WKB Rushh Kielce 6-2
3. Imperium Boxing Wałbrzych 5-3
4. Pomorzanin Boxing Team  Toruń 5-3
5. CKB Potężnie Ciechocinek 4-4
6. Concordia Knurów 2-6
7. RKB Wisłok 1995 Rzeszów 2-6
8. Golden Team Nowy Sącz 0-8




