Koszykówka

Sparing: Legia Warszawa 69-78 Würzburg Baskets

Poniedziałek, 15 września 2025 r. 19:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii zagrali drugi mecz sparingowy podczas memoriału Wojtka Michałowicza w Toruniu. W poniedziałek legioniści mierzyli się z półfinalistą ostatniego sezonu Bundesligi, Wurzburg Baskets, który w nadchodzącym sezonie podobnie jak Legia występować będzie w Lidze Mistrzów.

Niemcy prowadzeni przez Saso Filipovskiego prowadzili nieznacznie przez większość spotkania, ostatecznie wygrywając 78:69. W Legii znów zabrakło trzech zawodników - Pluty, Thompsona i Tomaszewskiego. Przed rozpoczęciem sezonu legioniści zagrają jeszcze dwie gry kontrolne, które za tydzień odbędą się w Estonii.



15.09.2025: <b>Fitness First Wurzburg Baskets 78:69 (22:20, 23:20, 17:12, 16:17) Legia Warszawa </b>

Wurzburg: Jonathan Stove 15 (2), Davian Mintz 12 (1), Alen Pjanic 12 (3), Brae Ivey 9 (1), Marcus Carr 9, Charles Thompson 7, Christian Skladanowski 5 (1), Eddy Edigin (k) 3, Lukas Herzog 2, Leo Saffer 2, David Muenkat 2, Jervis Scheffs 0.

trener: Saso Filipovski, as. Marcin Wit



Legia: Michał Kolenda (k) 17 (2), Jayvon Graves 13 (2), Matthias Tass 13 (1), Ben Shungu 12 (2), Ojars Silins 8 (1), Błażej Czapla 4, Maksymilian Wilczek 2, Shane Hunter 0, Dawid Niedziałkowski 0.

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Sędziowie: Maciej Dębowski, Michal Szymanowski, Natalia Gwizdała

Widzów: 50

fot. Bodziach



fot. Bodziach







