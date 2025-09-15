fot. Bodziach
Koszykówka

Sparing: Legia Warszawa 69-78 Würzburg Baskets

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii zagrali drugi mecz sparingowy podczas memoriału Wojtka Michałowicza w Toruniu. W poniedziałek legioniści mierzyli się z półfinalistą ostatniego sezonu Bundesligi, Wurzburg Baskets, który w nadchodzącym sezonie podobnie jak Legia występować będzie w Lidze Mistrzów. 



Niemcy prowadzeni przez Saso Filipovskiego prowadzili nieznacznie przez większość spotkania, ostatecznie wygrywając 78:69. W Legii znów zabrakło trzech zawodników - Pluty, Thompsona i Tomaszewskiego. Przed rozpoczęciem sezonu legioniści zagrają jeszcze dwie gry kontrolne, które za tydzień odbędą się w Estonii.

15.09.2025: <b>Fitness First Wurzburg Baskets 78:69 (22:20, 23:20, 17:12, 16:17) Legia Warszawa </b>
Wurzburg: Jonathan Stove 15 (2), Davian Mintz 12 (1), Alen Pjanic 12 (3), Brae Ivey 9 (1), Marcus Carr 9, Charles Thompson 7, Christian Skladanowski 5 (1), Eddy Edigin (k) 3, Lukas Herzog 2, Leo Saffer 2, David Muenkat 2, Jervis Scheffs 0. 
trener: Saso Filipovski, as. Marcin Wit

Legia: Michał Kolenda (k) 17 (2), Jayvon Graves 13 (2), Matthias Tass 13 (1), Ben Shungu 12 (2), Ojars Silins 8 (1), Błażej Czapla 4, Maksymilian Wilczek 2, Shane Hunter 0, Dawid Niedziałkowski 0.
trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski

Sędziowie: Maciej Dębowski, Michal Szymanowski, Natalia Gwizdała
Widzów: 50

fot. Bodziach

fot. Bodziach





