Sparing: Twarde Pierniki Toruń 101-110 Legia Warszawa

Nasz zespół wystąpił bez kilku graczy - Andrzeja Pluty (odpoczynek po EuroBaskecie), Wojciecha Tomaszewskiego (wraca do zdrowia po kontuzji) oraz Race'a Thompsona (uraz). Najlepszym strzelcem Legii byli Michał Kolenda oraz Ojars Silins, którzy zdobyli po 21 punktów. W poniedziałek o 16:30 w tej samej hali, Legia zagra z ekipą z niemieckiej Bundesligi - Würzburg Baskets. Transmisja na Youtube. Z kolei w przyszły weekend nasz zespół uda się do Estonii na ostatnie przedsezonowe gry kontrolne - 20 września zagramy w Tallinie z ekipą z Yokohamy, a dwa dni później zmierzymy się w Tartu z miejscową ekipą. Sezon 2025/26 rozpoczniemy od spotkania z Treflem Sopot - o Superpuchar Polski (27 września, g. 18:45). 14.09.2025: Arriva Polski Cukier Toruń 101-110 (21-28, 32-32, 20-28, 28-22) Legia Warszawa Toruń: Damian Kulig (k) 21 (2), Aljaz Junc 20 (2), Arik Smith 14 (2), Noah Thomasson 13, Miha Lapomik 11 (2), Mateusz Szlachetka 7 (1), Aleksandar Langović 7, Paweł Sowiński 4, Hubert Lipiński 4, Maciej Kenig 0, Maksymilian Lipiński -, Hubert Prokopowicz -. trener: Srdjan Subotić, as. Jarosław Zawadka, Bartosz Diduszko Legia: Michał Kolenda (k) 21 (2), Ojars Silins 21 (5), Jayvon Graves 19 (2), Shane Hunter 19 (1), Ben Shungu 14 (2), Błażej Czapla 9 (2), Maksymilian Wilczek 4 (1), Matthias Tass 3, Dawid Niedziałkowski 0. trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Damian Wiaderny, Ewa Matuszewska

Koszykarze Legii Warszawa zagrali dziś w Toruniu sparingowe spotkanie w ramach XXIII memoriału Wojtka Michniewicza. Legioniści pokonali w toruńskiej hali UMK, ekipę Twardych Pierników Toruń 110-101.

