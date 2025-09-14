REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Koszykówka

Sparing: Twarde Pierniki Toruń 101-110 Legia Warszawa

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii Warszawa zagrali dziś w Toruniu sparingowe spotkanie w ramach XXIII memoriału Wojtka Michniewicza. Legioniści pokonali w toruńskiej hali UMK, ekipę Twardych Pierników Toruń 110-101. 



Nasz zespół wystąpił bez kilku graczy - Andrzeja Pluty (odpoczynek po EuroBaskecie), Wojciecha Tomaszewskiego (wraca do zdrowia po kontuzji) oraz Race'a Thompsona (uraz). Najlepszym strzelcem Legii byli Michał Kolenda oraz Ojars Silins, którzy zdobyli po 21 punktów.

W poniedziałek o 16:30 w tej samej hali, Legia zagra z ekipą z niemieckiej Bundesligi - Würzburg Baskets. Transmisja na Youtube. Z kolei w przyszły weekend nasz zespół uda się do Estonii na ostatnie przedsezonowe gry kontrolne - 20 września zagramy w Tallinie z ekipą z Yokohamy, a dwa dni później zmierzymy się w Tartu z miejscową ekipą. Sezon 2025/26 rozpoczniemy od spotkania z Treflem Sopot - o Superpuchar Polski (27 września, g. 18:45).

14.09.2025: Arriva Polski Cukier Toruń 101-110 (21-28, 32-32, 20-28, 28-22) Legia Warszawa
Toruń: Damian Kulig (k) 21 (2), Aljaz Junc 20 (2), Arik Smith 14 (2), Noah Thomasson 13, Miha Lapomik 11 (2), Mateusz Szlachetka 7 (1), Aleksandar Langović 7, Paweł Sowiński 4, Hubert Lipiński 4, Maciej Kenig 0, Maksymilian Lipiński -, Hubert Prokopowicz -. 
trener: Srdjan Subotić, as. Jarosław Zawadka, Bartosz Diduszko 

Legia: Michał Kolenda (k) 21 (2), Ojars Silins 21 (5), Jayvon Graves 19 (2), Shane Hunter 19 (1), Ben Shungu 14 (2), Błażej Czapla 9 (2), Maksymilian Wilczek 4 (1), Matthias Tass 3, Dawid Niedziałkowski 0.
trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski

Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Damian Wiaderny, Ewa Matuszewska




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

brawo

odpowiedz
Egon - 51 minut temu, *.waw.pl

@grzesiek:

Najważniejsze, że trener wreszcie na miejscu i może zacząć ogarniać praktycznie nowy zespół.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!