Koszykówka

Bilety na mecz ze Startem Lublin

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rozpoczęliśmy sprzedaż biletów na pierwszy domowy mecz ligowy koszykarskiej Legii w sezonie 2025/26. W piątek, 3 października w hali na Bemowie kibiców czeka spotkanie mistrza z wicemistrzem Polski. Bilety na to wydarzenie kupować można na <a href="https://sklep.ebilet.pl/323414748240544021">eBilet.pl</a>. Początek spotkania w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 o godzinie 20:15.


Zapraszamy serdecznie naszych fanów do wspierania koszykarskiej Legii. Zacznijmy nowy sezon w mistrzowskim stylu!

<b>Cennik biletów na mecz ze Startem:</b>
Kat. czarna (rodzinna): 25 zł (ulgowy), 35 zł (normalny)
Kat. zielona: 40 zł (ulgowy), 50 zł (normalny)
Kat. biała: 50 zł (ulgowy), 60 zł (normalny)
Kat. czerwona: 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)
Kat. Premium: 70 zł (ulgowy), 100 zł (normalny)
Kat. VIP: 179 zł (ulgowy), 320 zł (normalny)
Kat. VIP II: 179 zł

<b>Ulgi przysługują:</b> uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.

<a href="https://sklep.ebilet.pl/323414748240544021">KUP BILET NA MECZ</a>




