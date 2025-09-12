Wyniki Stankiewicz w drugim turnieju na Dominikanie
Tenisistka Legii, Monika Stankiewicz wzięła udział w drugim turnieju ITF W35 na Dominikanie. Tym razem legionistka odpadła w I rundzie singla oraz w drugiej rundzie gry podwójnej.
<b>Wyniki legionistki:</b>
I runda: Monika Stankiewicz - Leyla Fiorella Britez Risso (Paragwaj) 3-6, 4-6
I runda: Monika Stankiewicz/Kolie Allen (USA) - Mariana Isabel Higuita Barazza (Kolumbia)/Ximena Senties (Meksyk) 6-0, 7-5
1/4 finału: Stankiewicz/Allen - Weronika Falkowska/Katharina Hobgarski (Niemcy) 2-6, 4-6