Wyniki Górskiej w Radom Cup
W tenisowym turnieju ITF kobiet W15 Radom Cup wzięła udział <b>Daria Górska</b>. Legionistka w singlu odpadła w I rundzie, z kolei w grze podwójnej, z Czeszką - Emmą Slavikovą dotarła do półfinału.
<b>Wyniki legionistki:</b>
I runda: Daria Górska - Oriana Gniewkowska 4-6, 3-6
1/4 finału: Daria Górska/Emma Slavikova (Czechy) - Mila Masic (Serbia)/Viktoria Veleva (Bułgaria) 7-5, 2-6, 10-4
1/2 finału: Górska/Slavikova - Maja Pawelska/Sonja Zhenikhova (Niemcy) 6-3, 1-6, 3-10
