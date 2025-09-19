PLB: KB Legia 14-4 Golden Team Nowy Sącz
Pięściarze Legii wygrali dziewiąte kolejne spotkanie w Polskiej Lidze Boksu w sezonie 2025. Dziś w Kielcach, gdzie odbywało się 5.forum polskiego boksu, legioniści pokonali w meczu ligowym Golden Team Nowy Sącz 14-4. Nasi pięściarze wygrali pięć pierwszych walk. Jedynych porażek doznaliśmy w kategoriach -75 oraz -80 kg. Wynik meczu ustalili dwoma wygranymi na koniec Alexey Sevostyanov oraz Adam Tutak.
12 października legioniści w Warszawie podejmować będą ekipę Wisłoka Rzeszów.
19.09.2025, Kielce: <b>KB Legia Warszawa 14-4 Golden Team Nowy Sącz</b>
kat. -55kg: Nikolas Pawlik - Hubert Martuszewski 2:0
kat. -60kg: David Khachatryn - Wiktor Hanas 2:0
kat. -65kg: Bartłomiej Rośkowicz - Oleksandr Vasko 2:0
kat. -70kg: Mateusz Grejber - Wiktor Orynek 2:0
kat. -75kg: Bohdan Gorgol - Konrad Gołuzd 2:0
kat. -80kg: Kazimierz Kunicki - Marian Ivanitskyi 0:2
kat. -85kg: Tomasz Rios Turek - Wiktor Skiba 0:2
kat. -90kg: Alexey Sevostyanov - Piotr Baran 2:0
kat. +90kg: Adam Tutak - Jakub Ciesielka 2:0
