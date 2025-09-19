REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Boks

PLB: KB Legia 14-4 Golden Team Nowy Sącz

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięściarze Legii wygrali dziewiąte kolejne spotkanie w Polskiej Lidze Boksu w sezonie 2025. Dziś w Kielcach, gdzie odbywało się 5.forum polskiego boksu, legioniści pokonali w meczu ligowym Golden Team Nowy Sącz 14-4. Nasi pięściarze wygrali pięć pierwszych walk. Jedynych porażek doznaliśmy w kategoriach -75 oraz -80 kg. Wynik meczu ustalili dwoma wygranymi na koniec Alexey Sevostyanov oraz Adam Tutak.



12 października legioniści w Warszawie podejmować będą ekipę Wisłoka Rzeszów.

19.09.2025, Kielce: <b>KB Legia Warszawa 14-4 Golden Team Nowy Sącz</b>
kat. -55kg: Nikolas Pawlik - Hubert Martuszewski 2:0
kat. -60kg: David Khachatryn - Wiktor Hanas 2:0
kat. -65kg: Bartłomiej Rośkowicz - Oleksandr Vasko 2:0
kat. -70kg: Mateusz Grejber - Wiktor Orynek 2:0
kat. -75kg: Bohdan Gorgol - Konrad Gołuzd 2:0
kat. -80kg: Kazimierz Kunicki - Marian Ivanitskyi 0:2
kat. -85kg: Tomasz Rios Turek - Wiktor Skiba 0:2
kat. -90kg: Alexey Sevostyanov - Piotr Baran 2:0
kat. +90kg: Adam Tutak - Jakub Ciesielka 2:0




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!