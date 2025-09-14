Agata Mikitiuk
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Strzelectwo

Medale legionistów na czarnoprochowych MP

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Starachowicach odbyły się mistrzostwa Polski w strzelectwie czarnoprochowym. Legioniści inwidydualnie wywalczyli trzy medale - Agata Mikitiuk zdobyła srebro dwukrotnie (50m karabin 3 postawy i 50m karabin leżąc), a Eliza Koncewicz została wicemistrzynią w konkurencji 10m karabin pneumatyczny. Ponadto legioniści zdobyli drużynowo złoty medal w konkurencji 50m karabin 3 postawy, w składzie: Agata Mikitiuk, Maciej Wojtasiak, Eliza Koncewicz.



Wyniki legionistów:
10m pistolet pneumatyczy: 43. Marek Żurakowski
10m karabin pneumatyczny: 2. Eliza Koncewicz, 5. Maciej Wojtasiak, 8. Agata Mikitiuk, 15. Agnieszka Borkowska
50m karabin leżąc: 2. Agata Mikitiuk, 19. Maciej Wojtasiak, 28. Agnieszka Borkowska, 30. Mariusz Rożniecki 
50m karabin leżąc (drużynowo): 4. Legia Warszawa (Agata Mikitiuk, Maciej Wojtasiak, Mariusz Rożniecki)
50m karabin 3 postawy: 2. Agata Mikitiuk, 4. Maciej Wojtasiak, 8. Eliza Koncewicz, 10. Mariusz Rożniecki
50m karabin 3 postawy (drużynowo): 1. Legia Warszawa (Agata Mikitiuk, Maciej Wojtasiak, Eliza Koncewicz)




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!