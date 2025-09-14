Medale legionistów na czarnoprochowych MP
W Starachowicach odbyły się mistrzostwa Polski w strzelectwie czarnoprochowym. Legioniści inwidydualnie wywalczyli trzy medale - Agata Mikitiuk zdobyła srebro dwukrotnie (50m karabin 3 postawy i 50m karabin leżąc), a Eliza Koncewicz została wicemistrzynią w konkurencji 10m karabin pneumatyczny. Ponadto legioniści zdobyli drużynowo złoty medal w konkurencji 50m karabin 3 postawy, w składzie: Agata Mikitiuk, Maciej Wojtasiak, Eliza Koncewicz.
Wyniki legionistów:
10m pistolet pneumatyczy: 43. Marek Żurakowski
10m karabin pneumatyczny: 2. Eliza Koncewicz, 5. Maciej Wojtasiak, 8. Agata Mikitiuk, 15. Agnieszka Borkowska
50m karabin leżąc: 2. Agata Mikitiuk, 19. Maciej Wojtasiak, 28. Agnieszka Borkowska, 30. Mariusz Rożniecki
50m karabin leżąc (drużynowo): 4. Legia Warszawa (Agata Mikitiuk, Maciej Wojtasiak, Mariusz Rożniecki)
50m karabin 3 postawy: 2. Agata Mikitiuk, 4. Maciej Wojtasiak, 8. Eliza Koncewicz, 10. Mariusz Rożniecki
50m karabin 3 postawy (drużynowo): 1. Legia Warszawa (Agata Mikitiuk, Maciej Wojtasiak, Eliza Koncewicz)