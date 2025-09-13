fot. Kazik Koper
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Legia faworytem, ale... z Radomiakiem wyniki w kratkę

Woytek, źródło: Legionisci.com

Radomiak nie jest wygodnym rywalem dla stołecznej Legii. Od powrotu radomian do Ekstraklasy oglądaliśmy 4 zwycięstwa Legii i 4 wygrane Radomiaka. Według bukmacherów FORTUNY zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki są jednak legioniści.



 


Oto jak wyglądała dotychczasowa historia rywalizacji Legii z Radomiakiem w Ekstraklasie:

22.09.1984 Radomiak 1-1 Legia 
05.05.1985 Legia 2-0 Radomiak

31.07.2021 - Radomiak 3-1 Legia

19.12.2021 - Legia 0-3 Radomiak

02.09.2022 - Legia 1-0 Radomiak

17.03.2023 - Radomiak 0-2 Legia

05.11.2023 - Radomiak 0-1 Legia

05.05.2024 - Legia 0-3 Radomiak

18.08.2024 - Legia 4-1 Radomiak

22.02.2025 - Radomiak 3-1 Legia


Jak szanse Legii widzą bukmacherzy? Oto kursy FORTUNY na niedzielny mecz:
Wygrana Legii – 1.55
Remis – 4.15
Wygrana Legii – 6.10


FORTUNA: ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH


Mecz 8. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Radomiak Radom odbędzie się w niedzielę, 14 września o godz. 14:45.


fot. Fortuna
fot. Fortuna


Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!