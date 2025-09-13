Legia faworytem, ale... z Radomiakiem wyniki w kratkę

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Oto jak wyglądała dotychczasowa historia rywalizacji Legii z Radomiakiem w Ekstraklasie:

Radomiak nie jest wygodnym rywalem dla stołecznej Legii. Od powrotu radomian do Ekstraklasy oglądaliśmy 4 zwycięstwa Legii i 4 wygrane Radomiaka. Według bukmacherów FORTUNY zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki są jednak legioniści.

