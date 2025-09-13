Legia faworytem, ale... z Radomiakiem wyniki w kratkę
Radomiak nie jest wygodnym rywalem dla stołecznej Legii. Od powrotu radomian do Ekstraklasy oglądaliśmy 4 zwycięstwa Legii i 4 wygrane Radomiaka. Według bukmacherów FORTUNY zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki są jednak legioniści.
Oto jak wyglądała dotychczasowa historia rywalizacji Legii z Radomiakiem w Ekstraklasie:22.09.1984 Radomiak 1-1 Legia
05.05.1985 Legia 2-0 Radomiak
31.07.2021 - Radomiak 3-1 Legia
19.12.2021 - Legia 0-3 Radomiak
02.09.2022 - Legia 1-0 Radomiak
17.03.2023 - Radomiak 0-2 Legia
05.11.2023 - Radomiak 0-1 Legia
05.05.2024 - Legia 0-3 Radomiak
18.08.2024 - Legia 4-1 Radomiak
22.02.2025 - Radomiak 3-1 Legia
Jak szanse Legii widzą bukmacherzy? Oto kursy FORTUNY na niedzielny mecz:
Wygrana Legii – 1.55
Remis – 4.15
Wygrana Legii – 6.10
Mecz 8. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Radomiak Radom odbędzie się w niedzielę, 14 września o godz. 14:45.
