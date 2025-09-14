Ce(L)ownik: 77% stawia na wygraną
Przed meczem Legia Warszawa - Radomiak Radom, który odbędzie się w niedzielę, 14 września o godz. 14:45 w Warszawie, oddaliście 1517 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 77% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 8% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 15% typuje zwycięstwo Radomiaka.
Najczęściej typowanym wynikiem jest 2-0 (16,5% głosów). Kolejne w zestawieniu są:
3-0 - 16,0%
3-1 - 12,1%
2-1 - 10,0%
1-0 - 7,2%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 2,29 a Radomiak Radom 0,73.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
