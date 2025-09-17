Kibice Pogoni przyjadą do Warszawy specjalem

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie, pod koniec marca tego roku, Pogoń obecna była w 650 osób. W marcu 2024 r. szczecinianie stawili się przy Ł3 w 1202 osób, a w październiku 2022 r. - w 1013 osób. W przypadku tych dwóch wizyt ok. 800 osób jechało "specjalem", pozostali na własną rękę transportem kołowym.

Kibice Pogoni Szczecin przyjadą pociągiem specjalnym na mecz z Legią, który rozegrany zostanie w niedzielę, 28 września przy Łazienkowskiej. Portowcy za przejazd w obie strony wraz z biletem na mecz zapłacą 240 złotych. Na zniżkę 20 zł mogą liczyć fani, którzy byli na wyjeździe w Kielcach, a młodzież do 15 lat zapłaci 200 zł.

